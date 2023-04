Riccardo Guarnieri, lite con Armando Incarnato a Uomini e Donne/ “Non ho bisogno…”

Riccardo Guarnieri chiude con Valentina e si scaglia contro Armando Incarnato

Riccardo Guarnieri, dopo il momento dedicato a Gemma Galgani, si accomoda al centro dello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata dell’11 aprile per un confronto con Valentina. Dopo una breve frequentazione, la dama e il cavaliere giungono alla conclusione di avere due carattere diversi e di non poter andare d’accordo. “Sei un po’ troppo logorroica”, dice Riccardo. “Cercati una donna che non parla”, replica Valentina che, consapevole di non poter avere una storia con il cavaliere pugliese, d’accordo con quest’ultimo, decide di mettere un punto alla frequentazione. Prima di tornare al proprio posto, Riccardo lancia una frecciatina ad Armando Incarnato.

“Vorrei dare due euro ad Armando per andare a comprarsi un panzerotto perchè è di qualità anche un panzerotto, non ho bisogno delle tue ostriche”, dice Riccardo facendo riferimento ad un’intervista rilasciata da Armando al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

La replica di Armando Incarnato

“L’importanza di una donna non si misura da una cena, ma delle attenzioni. L’intervista è stata bassissima”, dice ancora Riccardo. “Alla fine dell’intervista ho precisato una cosa ovvero che non è il gesto, ma l’attenzione che si dà ad una donna”, replica Armando che, a Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato che avrebbe regalato un ticket per una cena a Riccardo. “Non ho detto che il valore di una donna si misura con una cena a base di ostriche e champagne, ma dalle attenzioni che si danno ad una donna”, puntualizza il cavaliere napoletano.

“Non ho bisogno delle ostriche di Armando. Posso mangiare un panzerotto seduto al marciapiedi con una donna e dare le stesse attenzioni durante una cena in un ristorante stellato”, conclude Riccardo.

