Riccardo Guarnieri, lite con Ida Platano a Uomini e Donne/ “Dici solo cavolate…”

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, ancora scintille a Uomini e Donne

Tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano la pace è ancora molto lontana. Il cavaliere e la dama del trono over, dopo il confronto che hanno avuto nella scorsa puntata, tornano a scontrarsi nella puntata del 15 novembre. Tutto accade dopo il momento dedicato a Federica Aversano. Dopo essere stato fuori dallo studio per un po’, il cavaliere è tornato in studio e la sua presenza non è passata inosservata. “Bentornato Riccardo, si è parlato di te mentre non c’eri”, dice Maria De Filippi. “Spero bene”, risponde il cavaliere pugliese. “Ho difeso Ida sulla richiesta di avere il bigliettino”, spiega la conduttrice.

“Lei non ha rispetto per me e per quello che c’è stato e poi vuole il bigliettino” – replica Riccardo. “Dici solo cavolate”, dice ancora Guarnieri mentre Ida Platano prova a difendersi senza alimentare ulteriormente la discussione.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano: il consiglio di Armando Incarnato

Riccardo Guarnieri è convinto che Ida Platano si sia comportata male nei suoi confronti. Nonostante tutto resta “una donna importante, l’unica a cui ho chiesto di sposarmi e sicuramente non accadrà più”, spiega il cavaliere che poi si rivolge ad Armando Incarnato – “Secondo te si è comportata bene?”. Il cavaliere napoletano decide di rispondere esprimendo il suo pensiero.

“Secondo me volete le stesse cose. Lei, se ricevesse un po’ più di sicurezza da parte tua, ti prenderebbe per mano e ti porterebbe via”, le parole di Armando Incarnato. Tra Riccardo e Ida, però, sempre che le cose siano destinate a restare così senza trovare la pace.

