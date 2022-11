Riccardo Guarnieri deluso da Ida Platano/ “Non ha mai provato l’amore che diceva”

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri si svela sui sentimenti nel rapporto con Ida Platano

Uomini e donne é al centro dell’attenzione mediatica per il preannunciato addio in solitaria di Riccardo Guarnieri e l’ex Ida Platano in coppia con Alessandro Vicinanza al programma, e ora il primo si apre sulla seconda, i loro rapporti e la speranza che nutre nel cuore. L’occasione che il 44enne tarantino ha per parlare dell’ex storica bresciana, del loro amore, gli annessi retroscena e non solo, é un’intervista che lui ha concesso a Uomini e donne magazine. Riccardo Guarnieri vive a Taranto con la famiglia, a cui si sente legatissimo, e stando a quanto riprende nel nuovo numero il magazine di Uomini e donne lui definisce la 41enne, Ida Platano, come la donna più importante della sua vita, ancora oggi, sebbene la tacci di non averlo mai amato, a diversi mesi di distanza dalla chiusura di ogni rapporto con l’ex storica. Dopo un rientro al format dei sentimenti, al trono over di Uomini e donne i due ex storici si sono rivisti per l’occasione di una cena al chiaro di Luna di primavera, nel maggio 2022, con l’intenzione palesata da entrambi di darsi una seconda chance, in prospettiva di un riavvicinamento.

Ma, complice la distanza fisica palesata da parte di Riccardo Guarnieri, all’indomani della cena Ida Platano ha messo in forte discussione la volontà palesata dal cavaliere di darsi con lei una possibilità per un ritorno di fiamma, per il fatto di non essersi sentita desiderata da lui e che lui non abbia cercato con lei neanche un bacio, al loro incontro. Eppure qualche giorno dopo, ai microfoni di un’intervista a Verissimo lei si é, poi, detta innamorata dell’ex, in lacrime: “Provo un amore immenso”. Ciò nonostante i due si sono divisi, complice la fine delle registrazioni di Uomini e donne sul finire di maggio 2022, quando il programma ha chiuso i battenti per le vacanze estive e Riccardo Guarnieri ha tentato di riprendere i contatti con Ida Platano invano. Questo, dal momento che la dama ha bloccato il contatto del cavaliere ovunque, in primis su WhatsApp. E i due ex si sono rivisti, poi, al trono over, al rientro nello studio di Uomini e donne avvenuto ad agosto 2022, dalle vacanze, anche se non sono mai più riusciti a ricucire i loro rapporti, neanche in amicizia. Eppure, così come da lui dichiarato nella nuova intervista, “ci avevo creduto ancora”. Riccardo ha creduto nella dichiarazione d’amore di Ida Platano, tanto da auspicarsi una ripresa dei rapporti con lei, magari in prospettiva di un possibile ritorno di fiamma. Tra le dichiarazioni, quindi, non risparmia un attacco all’ex, tacciandola di non averlo mai amato veramente come lei ha dichiarato. “Ida non è cambiata dopo l’estate, ma è mutata completamente in seguito all’ultima cena che abbiamo fatto in primavera – fa sapere dal suo canto, commentando il gelido distacco palesato dalla dama nell’ultimo periodo verso di lui-.In realtà la Ida che vediamo oggi è un’evoluzione della persona con cui ho avuto a che fare già qualche tempo fa: una donna che non scende a compromessi, neanche in amore, e che credo da tempo non sia innamorata di me come ha affermato. Quell’amore che provava non credo fosse poi così “immenso””. Che Ida abbia scoperto di non essere mai stata innamorata di Riccardo Guarnieri, per poi darsi una chance con l’altro ex Alessandro Vicinanza?

Riccardo Guarnieri e l’invito non troppo velato a Ida Platano

Ma non é tutto. Nella sua intervista rivelatrice, poi, Riccardo Guarnieri rincara la dose sull’ex, a margine del riavvicinamento che lei ha avuto con l’altro ex Alessandro Vicinanza e sulla scia della sua minaccia di addio in solitaria a Uomini e donne, che preluderebbe ad un’uscita della coppia dal programma: “Certo che avevo creduto ancora in noi. L’ho fatto sia quando le ho teso la mano e l’ho invitata a cena in primavera sia quando ho ascoltato le sue parole a Verissimo, e anche nel momento in cui l’ho chiamata in negozio, proprio per via di ciò che avevo sentito”.

La parrucchiera bresciana avrebbe, quindi, deciso di non concedere un’altra chance all’operaio tarantino, ma cosa vorrebbe dire ora a Ida Platano, Riccardo Guarnieri? Il tarantino non riesce a capacitarsi del fatto che, dopo tutto l’amore manifestatosi tra loro, non vi sia neanche più un gesto amichevole di vicinanza: “A me piace mantenere un buon rapporto con le persone a cui sono stato legato. Non guardarsi in faccia, non salutarsi e non stringersi la mano, dopo tutto quello che io e Ida abbiamo vissuto, mi sembra assurdo. Tra noi non sono successe cose tanto gravi da ignorarci completamente, in fondo“, é forse un invito all’ex a ricucire i rapporti, anche in amicizia, per molti la più alta forma d’amore. Riccardo Guarnieri, quindi, non chiude la porta del cuore a Ida Platano: “dietro a una stretta di mano potrebbe non esserci nulla, ma potrebbe esserci anche

