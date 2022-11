Riccardo Guarnieri, lite con Ida Platano a Uomini e Donne/ “Ti prendi gioco degli…”

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, lite a Uomini e donne

Dopo aver raggiunto Alessandro Vicinanza dietro le quinte, Ida Platano torna nello studio di Uomini e donne a cui Maria De Filippi chiede come è andata con Alessandro. “Bene. Io non ho detto che non credo ai suoi sentimenti, ma ho sentito delle cose che mi fanno titubare, ma non voglio che vada via”, risponde la dama. Riccardo Guarnieri, al proprio posto, resta in silenzio. “Però muove nervosamente il piede”, fa notare Gianni Sperti. Maria De Filippi lascia così la parola a Riccardo. “Voglio evitare di litigare perchè è inevitabile, ogni tanto, fare riferimento al passato e vedo una persona totalmente diversa”, dice Riccardo.

“Mi dispiace perchè oggi c’è totalmente un’altra persona e sei tu che sfrutti gli uomini”, dice ancora Riccardo che ammette di essere infastidito dalla nuova Ida.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, duro scontro a Uomini e Donne

Riccardo punta il dito contro Ida Platano. “Il tuo comportamento nei suoi confronti è quello che avevo io in passato con te“, dice il cavaliere pugliese. “Io sono stata sottomessa da te”, ribatte Ida. “Attenta alle parole che usi. In amore tutte e due le persone si sottomettono”, ribatte ancora Riccardo.

“Io non sono mai stata una sottona. Lo sono diventata per te”, puntualizza la dama del trono over. “Tu continui a dirmi che è finita ed oggi lo so guardando i tuoi occhi, ma mi dà fastidio se ne parli continuamente con lui”, dice ancora Riccardo che non nasconde di voler avere un rapporto civile con la Platano. “Un rapporto d’amicizia con me non potrai mai averlo”, conclude Ida.

