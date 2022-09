ALESSANDRO TRA PINUCCIA E ROSALIA A UOMINI E DONNE/ Tina sbotta: “Belva, vergognati”

Pinuccia e Tina Cipollari: nuova lite a Uomini e Donne

In studio, per Alessandro, arriva la signora Rosalia e la scelta del cavaliere di conoscerla scatena la rabbia di Pinuccia. “Buonasera signora Rosalia. Sono contenta che stia per conoscere Alessandro perché ho ammirato la sua allegria e la sua pazienza, cosa che non hanno tutte le donne”, commenta Tina Cipollari. “Alessandro a Pinuccia non hai detto niente? So che Pinuccia si è arrabbiata con la redazione”, dice Maria De Filippi. “Fai quello che vuoi. Io troverò un altro”, dice Pinuccia ad Alessandro.

“A quale titolo si dovrebbe arrabbiare?”, chiede Tina. “La vuoi smettere di screditare le persone e le città? Ma chi ti credi di essere? Tu, nella vita di quest’uomo, che ruolo hai? Questa signora è entrata impaurita da questa belva. Fatti gli affari tuoi, vergognati. Ora solo perchè ha ottant’anni deve screditare tutti?”, sbotta la bionda opinionista. “Sei una donna cattiva, non porti rispetto ad una ottantenne”, replica Pinuccia. “Tu dei portare rispetto. Falsa, finta e maleducata“, conclude Tina (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Alessandro e Pinuccia al centro della nuova puntata di Uomini e Donne

Ultima puntata settimanale per Uomini e Donne che oggi si apre con Alessandro e Pinuccia. Il cavaliere e la dama si frequentano dalla scorsa stagione, ma tra i due non è scattata la famosa scintilla. Se Pinuccia non ha mai negato i propri sentimenti, Alessandro ha più volte ribadito di vedere in Pinuccia solo un’amica e di non aver mai pensato ad un fidanzamento. Dopo un allontanamento, al termine della scorsa stagione, i due hanno ricominciato a frequentarsi con Pinuccia che ha raggiunto Alessandro anche in Puglia. L’estate, tuttavia, non ha cambiato la situazione.

Nella scorsa puntata, Alessandro e Pinuccia hanno raccontato come hanno trascorso le vacanze soffermandosi sulle emozioni vissute durante il concerto di Vasco Rossi a cui hanno partecipato. Alessandro ha spiegato nuovamente di vedere in Pinuccia un’amica scatenando la reazione di Tina Cipollari. Oggi, salvo colpi di scena, il cavaliere e la dama torneranno al centro dello studio.

Tra Alessandro e Pinuccia spunta un’altra signora

Colpo di scena nella frequentazione tra Alessandro e Pinuccia. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, nel corso della nuova puntata del programma di Maria De Filippi, in studio, arriverà una nuova signora per conoscere Alessandro da cui è rimasta colpita seguendolo in televisione. Alessandro accetterà di conoscerla e Pinuccia si arrabbierà.

La reazione della dama porterà Tina Cipollari a puntare nuovamente il dito contro Pinuccia dando il via ad una nuova discussione. Tra la dama e la bionda opinionista, non c’è davvero alcuna simpatia.











