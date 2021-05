Riccardo Guarnieri: “Un accordo con Roberta Di Padua”/ Lite a Uomini e Donne…

Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne per raccontare la fine della storia con Roberta Di Padua, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato il caso in studio. Come rivelano le anticipazioni del Vicolo delle News, nella registrazione di domenica 9 maggio, Riccardo ha parlato di un accordo con Roberta Di Padua. Il cavaliere e la dama erano già tornati in trasmissione per raccontare i motivi della crisi che, a quanto pare, non è stata affatto superata. La storia tra Riccardo e Roberta sarebbe così finita. Guarnieri, inoltre, a Maria De Filippi, come raccontano le talpe del Vivolo, ha parlato di un accordo con Roberta. I due si sarebbero messi d’accordo per restare in trasmissione permettendo così alla Di Padua di ottenere più followers su Instagram e, di conseguenza, più sponsorizzazioni. Riccardo, inoltre, ha sottolineato che non sarebbe mai tornato in trasmissione e la redazione ha confermato le sue parole.

Lite a Uomini e Donne tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Le parole di Riccardo Guarnieri hanno scatenato il caos in studio e la reazione di Roberta Di Padua. Tuttavia, Riccardo si è anche scontrato con Armando Incarnato. I due cavalieri che non sono mai andati troppo d’accordo sono quasi arrivati allo scontro fisico e che siano stati separati dalle altre persone presenti in studio. Tra Riccardo, Roberta e Armando si sarebbe intromessa anche Ida Platano con cui Guarnieri ha avuto una storia che non si è conclusa benissimo. Ida avrebbe preteso delle scuse. Riccardo ha così puntato il dito anche contro Ida che, in passato, insieme ad un’altra dama, gli avrebbe chiesto di lasciare il telefono sul tavolo temendo che potesse registrare quello che stavano dicendo. Secondo il racconto di Riccardo, inoltre, padre che le dame si stessero accordando sui nomi con cui uscire per ottenere maggiore visibilità.

