Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Fiori per Cristina, ma la dama…

Riccardo Guarnieri corteggia Cristina

Colpo di scena nella nuova puntata di Uomini e Donne con protagonista Riccardo Guarnieri. Il cavaliere pugliese non trova pace in amore. Da quando è finita la storia con Ida Platano ha provato più volte ad avere una storia senza, tuttavia, riuscirci. La frequentazione con Gloria Nicoletti si è conclusa con l’addio alla trasmissione di lei e quella con Michela è durata poche settimane. Riccardo, tuttavia, non si arrende e nella nuova puntata di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si è dichiarato a Cristina, una delle dame più giovane del parterre del trono over.

Riccardo, colpito dalla bellezza e dalla personalità di Cristina, ha deciso di farsi avanti e dichiararsi per poterla conoscere meglio, ma il colpo di scena non è mancato.

Riccardo Guarnieri e Cristina: lui si dichiara, ma lei pensa ad Armando

Riccardo Guarnieri ha cominciato il corteggiamento nei confronti di Cristina regalandole dei fiori al centro dello studio di Uomini e Donne e spiegando di voler cominciare una frequentazione. Cristina, però, ha rifiutato la proposta di Riccardo spiegando di non riuscire a tuffarsi in nuove conoscenze avendo in testa ancora Armando Incarnato con cui ha avuto una frequentazione che, però, non si è conclusa nel migliore dei modi.

Riccardo ha insistito chiedendole di prendere almeno un caffè insieme, ma Cristina non ha cambiato idea ribadendo di non essere interessata. Riccardo, così, ha dovuto accettare la decisione della dama.

