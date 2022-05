Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Tutto finito con Ida Platano? In studio…

Riccardo Guarnieri lontano da Ida Platano

Il ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre del trono over di Uomini e Donne ha creato numerose dinamiche per la presenza di Ida Platano a cui il cavaliere pugliese, nonostante siano passati due anni dalla fine della storia, non è affatto indifferente. Anche Riccardo ha definito Ida la persona con cui ha avuto la storia d’amore più importante spiegando, però, di essere interessato solo ad avere con lei un rapporto civile e amichevole non trovando, tuttavia, l’approvazione di Ida che ha più volte dichiarato di non poter avere un’amicizia con l’ex fidanzato.

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, per evitare fraintendimenti, Ida ha così deciso di mettere un punto al suo rapporto con Riccardo decidendo di non ballare più con lui e dando la priorità a Marco, il cavaliere con cui ha da poco cominciato una conoscenza.

Riccardo Guarnieri torna all’attacco con Ida Platano?

Cosa accadrà nella nuova puntata di Uomini e Donne tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano? Secondo le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata che dovrebbe andare in onda oggi, in studio, non ci sarà Marco con cui Ida aveva deciso di portare avanti la frequentazione. Sarà l’occasione per Riccardo per tornare a ballare con Ida?

Per scoprirlo sarà necessario aspettare la nuova puntata. Per Riccardo, comunque, il ritorno in trasmissione si sta rivelando più complicato del previsto. Guanieri, infatti, ha chiuso la conoscenza prima con Gloria e poi con Mariagrazia. Aspetterà l’arrivo di una nuova dama per lui o deciderà di sbilanciarsi con Ida?

