Classe 1957, giornalista impegnato ma anche autore e conduttore televisivo: per raccontare chi è Riccardo Iacona forse non basta citare unicamente i suoi impegni professionali. La sua carriera vanta numerose tappe degne di nota, strettamente legate all’impegno per il piccolo schermo tra attività autoriali e giornalismo. Dopo aver ultimato gli studi, negli anni ottanta muove i primi passi nel mondo dello spettacolo in qualità di aiuto regista; proprio verso il finire del decennio mette mano ai suoi primi lavori in autonomia. A tal proposito si ricordano programmi come ‘Scenario’, ‘Samarcanda’ e soprattutto ‘Tempo Reale’ con Michele Santoro come padrone di casa.

Dopo un’ampia permanenza in Rai agli albori della sua carriera, negli anni novanta Riccardo Iacona sposa la causa Mediaset passando su Italia 1, in particolare come autore del programma Moby Dick. Sarà però una breve esperienza che culminerà con il ritorno in Rai e in particolare ancora con Michele Santoro. Oltre agli impegni televisivi, non passa inosservato il suo impegno nel mondo del giornalismo. Importante l’indagine che porta avanti in prima persona nel 2017 al fine di fare luce su ciò che accade nei palazzi di giustizia. Un’inchiesta giornalistica racchiusa nel libro pubblicato l’anno seguente – ‘Palazzo d’ingiustizia’ – che ha di fatto sviscerato come mai forse prima d’ora il funzionamento dei pubblici ministeri strettamente legati all’esercizio della democrazia italiana.

Riccardo Iacona, la vita privata del giornalista e conduttore

Per quanto sia ormai un volto consolidato del panorama televisivo, non solo in qualità di giornalista ma anche come conduttore, il mondo del gossip non è riuscito a penetrare la sua attenzione alla privacy e riservatezza. Non si hanno infatti notizie certe a proposito di una possibile moglie di Riccardo Iacona, o compagna. La vita privata del conduttore resta appunto tale, per buona pace degli appassionati di gossip e cronaca rosa. Il focus resta così sulle sue qualità professionali, sul magnetismo della sua dialettica e sulla dedizione e passione per il suo lavoro.