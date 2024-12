Il retroscena su Alberto Matano e suo marito Riccardo: colpo di fulmine al ristorante. E in palestra…

Riccardo Mannino e Alberto Matano si sono sposati nel 2022, dopo tanti anni di amore e convivenza. Il conduttore di casa Rai è innamoratissimo del marito e ancora oggi ricorda come se fosse il primo giorno, il loro colpo di fulmine. E proprio su quell’incontro che diede vita a tutto, Matano rispolvera ogni dettaglio: “Io mi trovato al ristorante con amici quando entrò lui e lo notai. Poi ci incrociammo di nuovo in palestra e ho fatto il primo passo mentre correva sul tappeto. Gli dissi ‘ma quanto corri…'”.

Alberto Matano, chi è?/ Da La Vita in Diretta a Ballando con le Stelle: il coming out dopo che...

Quindi il suggerimento di Mara Venier, di mettere nero su bianco questo splendido amore, con un matrimonio che ha attirato le attenzioni del gossip. “Ci trovavamo al ristorante e ad un certo punto Mara ha lanciato questa provocazione. Riccardo ha aperto l’agenda e ha segnato la data. Entrambi avevamo gli occhi lucidi”, ricorda il conduttore.

Chi è Veronica Berti, la moglie di Andrea Bocelli/ "Siamo andati a convivere la sera stessa"

Ecco chi è Riccardo Mannino, il marito di Alberto Matano: discrezione e privacy sempre al primo posto

Ma chi è cosa sappiamo della dolce metà di Alberto Matano? Mentre il conduttore Rai è molto noto e conosciuto per via del suo lavoro in tv, del marito si sapeva poco o nulla prima che uscissero allo scoperto. Nel suo ambiente lavorativo, però, Riccardo era già molto noto, in quanto avvocato cassazionista affermato e di grande esperienza. Curioso che lo stesso Alberto frequentò la facoltà di Giurisprudenza a Roma, salvo poi spostare le sue attenzioni sulla scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, che gli ha dato parecchie soddisfazioni e che lo ha portato ai livelli odierni.

Figli di Andrea Bocelli, chi sono Amos e Matteo/ Cosa fanno nella vita i primogeniti del tenore

Riccardo Mannino non è dunque un volto dello spettacolo, ma non ci ha pensato due volte a presenziare a Ballando con le Stelle, quando il suo Alberto si è esibito come ballerino per una notte. “Conta la passione che ci metto, io se decido di raggiungere un obiettivo ce la metto tutta”, le parole di Matano dopo la performance in pista da ballo. A tifare per lui e ad osservarlo amorevolmente c’era appunto il compagno Riccardo, una presenza discreta e non troppo appariscente. Tutto coerente con la “linea” che ha adottato la coppia nel corso di questi anni, ovvero un profilo basso ed una propensione a rispettare la propria privacy.