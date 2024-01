Riccardo Mannino, marito di Alberto Matano/ Le confessioni dopo le nozze: “Sul piano intimo è cambiato tutto”

Alberto Matano e l’amore per il marito Riccardo Mannino: “Lo vidi al ristorante e poi…”

Riccardo Mannino è un avvocato cassazionista di 55 anni, diventato celebre per essere il marito di Alberto Matano, conduttore de “La Vita in Diretta“. Le loro nozze, celebrate nell’estate 2022 in un resort a Labico, vicino a Roma, sono avvenute dopo 15 anni di fidanzamento e sono state officiate dall’amica Mara Venier. Mannino si è laureato presso l’Università La Sapienza nel 1990, frequentata inizialmente anche da Matano.

Appassionato di auto d’epoca, sportivo e rispettoso dell’ambiente, preferisce muoversi in bicicletta per le strade di Roma. I due si sono conosciuti 15 anni fa, e secondo Mannino, è stato amore a prima vista: “Dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno”. “Ho visto Riccardo una sera in un ristorante, una persona al tavolo con me lo conosceva e poi ci siamo rincontrati varie volte, a un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto: adesso gli parlo…”, ha invece raccontato il presentatore a R101.

Il primo passo raccontato da Alberto Matano: “Quando ci siamo conosciuti…”

“Il primo passo l’ho fatto io, poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati quindi ci sono stati dei mesi di passaggio e poi dopo un anno ci siamo messi insieme”, il ricordo di Matano. Dopo diversi incontri e un periodo di passaggio, dunque, i due si sono messi insieme. Il matrimonio si è svolto nel resort della tenuta Antonello Colonna a Labico, con Mara Venier come celebrante.

Dopo la cerimonia, la coppia ha trascorso la luna di miele a Pantelleria. Alberto Matano ha descritto il matrimonio come un cambiamento magico e ha condiviso la sensazione di grande felicità tra loro: “Sul piano intimo è cambiato tutto, come se la casa fosse completata con il tetto e le pareti dipinte”.

