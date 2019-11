Riccardo Pagni/ Video, riuscirà a sfruttare il grembiule blu? (Bake Off Italia 2019)

Nella puntata di stasera Bake Off Italia vedremo un Riccardo Pagni che partirà avvantaggiato, sia dal punto di vista tecnico avendo ricevuto il grembiule blu ma anche dal punto di vista emotivo, dal momento che i giudici non hanno perso occasione di sottolineare le sue doti e la sua preparazione. Se da un lato il cooking show riserva tante sorprese fino alla fine e tutti i concorrenti sono ancora in piena gara, non pare inopportuno sottolineare come il giovane sia tra i favoriti assoluti di questa edizione. Anche quando i giudici hanno mosso delle critiche lo hanno fatto sempre tenendo conto della sua bravura, questo, unita alla dolcezza della sua gioventù ha posto un certo affetto nei confronti del ragazzo da parte del pubblico. Tecnicamente ha una buona preparazione e riesce spesso a creare dei dolci assolutamente creativi e molto gustosi, volendo però guardare la sua figura da un punto di vista più ampio è possibile sottolineare come questi abbia ancora da imparare e dimostri tuttavia la necessità di approfondire certi argomenti. Un esempio potrebbe essere quello della preparazione delle Donuts. Le ciambelle americane, che appaiono come un dolce semplice, sono in realtà molto complesse da preparare, sia perché non bisogna sbagliare misurazione e sia perché la frittura delle donuts ha tempistiche molto precise. Per voler fare troppo in questo caso, peccando forse un minimo di presunzione, Riccardo nella puntata ha combinato un macello. Una maggiore dedizione e attenzione sicuramente saranno molto utili per arrivare fino alla fine.

Riccardo Pagni, Bake Off Italia 2019: il grembiule blu una settimana fa

Riccardo Pagni nell’ultima puntata di Bake Off Italia ha ricevuto il grembiule blu, quindi è risultato il migliore. Una bella notizia, soprattutto dopo l’uscita di Martina, che conferma le doti del giovane talento. Riccardo è infatti in assoluto tra i più giovani partecipanti al programma, ancora alle prese con il percorso scolastico a Montecatini Terme, dove vive. Tuttavia, sin dai suoi esordi nel programma ha avuto modo di dimostrare non solo la grande passione per la cucina in generale e la pasticceria ma anche l’effettiva preparazione. Una passione di famiglia che ha radici profonde in suo padre, un grande cuoco che il giovane ha perso 4 anni fa. Nel corso di un’intervista ha sottolineato come in lui sia scattato quasi in automatico questo amore e per questo ha scelto anche di farne un percorso di studi. Nelle puntate quello che si è visto è un ragazzo capace di stupire e pieno di volontà, anche nella semplicità delle cose. Clicca qui per il video della prova dei donuts.

Riccardo Pagni è un volto nuovo del mondo televisivo che è stato scelto come concorrente più giovane della settima stagione di Bake Off Italia attualmente in onda si canale 31. Studente dell’alberghiero, sui suoi canali social ha fatto sapere di essere veramente felice di questa partecipazione e soprattutto di avverare un desiderio che non immaginava possibile. A seguire è possibile vedere la prova creativa dei Donuts che ha messo seriamente in difficoltà il giovane, tuttavia le critiche costruttive dei maestri sono state assorbite con grande merito.



