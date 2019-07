Riccardo Scamarcio attaccato sui social/ “Pezzo di merd* e infame!”, insulti a Clizia

Riccardo Scamarcio non ama particolarmente i social come più volte ribadito anche in diverse interviste. In questo periodo però sotto certi aspetti è per lui un bene alla luce dei tanti commenti negativi che in queste ore sta ricevendo, dopo la notizia del presunto tradimento di Clizia Incorvaia, moglie del cantante Francesco Sarcina, proprio con l’attore, nonché testimone di nozze e (fino a poco tempo fa), migliore amico del leader de Le Vibrazioni. E così, sebbene Scamarcio non abbia un profilo Instagram ufficiale, molti utenti, soprattutto dopo le parole di Sarcina, hanno deciso di prendere l’assalto le fanpage a lui dedicate, ed in particolare una che conta quasi 40mila followers non più aggiornata dal 2015. Sotto l’ultimo post con la locandina del film di Sergio Castellitto, Nessuno si salva da solo, e che vede tra i protagonisti proprio il tenebroso Scamarcio, i commenti contro di lui si sprecano. E c’è anche chi ci è andato già pesante con epiteti per nulla simpatici nei suoi confronti. A finire tuttavia nel vortice della cattiveria social è anche la stessa Clizia, definita in modo neppure tanto velato una “poco di buono” per aver tradito il marito con l’uomo che era il suo migliore amico.

RICCARDO SCAMARCIO ATTACCATO SUI SOCIAL DOPO IL CASO SARCINA-CLIZIA

Riccardo Scamarcio, secondo il settimanale Oggi, sarebbe l’artefice del presunto tradimento di Clizia Incorvaia ai danni del marito Francesco Sarcina. Sull’argomento si sono espressi anche i due (ormai) ex mentre Scamarcio ha deciso di seguire la via del silenzio. Nonostante questo però, l’attore può comunque farsi un’idea del sentimento che in questo momento si respira sui social nei suoi confronti. E le sensazioni sono tutt’altro che piacevoli. La pagina a lui dedicata è stata presa letteralmente d’assalto con una serie di insulti all’indirizzo di Scamarcio. “Sei un bel pezzo di me***”, “A pezzo de mer**, a’ nfame!”, “Hai tradito il tuo migliore amico andando a letto con sua moglie, fai schifo…”, “Ammazza che stronz*”, sono solo alcuni dei commenti che si leggono leggendo quelli all’ultimo post pubblicato. In tanti, dunque, lo hanno accusato di essere stato un cattivo amico e di aver quindi rinunciato ad una lunga amicizia per una donna. Alla luce di ciò, l’attore deciderà di fornire anche la sua versione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA