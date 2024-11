Riccardo Scamarcio, chi è l’attore pugliese

Sex symbol indiscusso del panorama cinematografico e artistico italiano, Riccardo Scamarcio è da sempre considerato uno degli uomini più belli del mondo della tv. Figlio di una pittrice, Irene Petrafesa, e di Emilio, rappresentante di alimenti, Riccardo è nato in Puglia nel 1979, per poi trasferirsi a Roma per studiare cinema. Nonostante non ottenne il diploma, Scamarcio ebbe un notevole successo e cominciò a recitare a poco più che vent’anni: il primo ruolo fu quello nella miniserie “Ama il tuo nemico 2” e poi ancora nella serie tv “Compagni di scuola”.

Massimo Ciavarro, ex marito Eleonora Giorgi/ Dedica che commuove durante la malattia: "Parte della mia vita"

Il successo, dunque, è arrivato molto presto per Riccardo, forse per via della sua bellezza ma inevitabilmente anche per il suo grande talento, che lo ha portato a prendere parte a film e serie tv di grande popolarità, come “Tre metri sopra al cielo”, che ha fatto sognare migliaia e migliaia di adolescenti.

Francesco Gabbani, chi è: "Dopo la vittoria a Sanremo ho avuto un contraccolpo"/ "Sono rimasto sconvolto"

Riccardo Scamarcio e quella confessione inaspettata: “Ho provato tutte le droghe”

Nella vita di Riccardo Scamarcio non sono mancate le donne. A lungo l’attore è stato legato a Valeria Golino: i due sono stati insieme dal 2006 al 2018. Nel 2019, l’artista ha cominciato una relazione con Angharad Wood, lontana dal mondo dello spettacolo: insieme hanno avuto una figlia, nata nel 2020. Ora Riccardo Scamarcio è felice con la collega Benedetta Porcaroli, molto più giovane di lui: i due hanno avuto una serie di tira e molla ma ora sembrano felici insieme.

Non solo donne, però, nella vita del “bello e impossibile”. Riccardo Scamarcio di recente, in un’intervista a “Belve”, ha raccontato di aver provato tutte le droghe: “Ho provato quasi tutto, ma non è mai diventata una dipendenza” ha spiegato l’attore, che dunque non ha mai avuto a che fare con la tossicodipendenza nonostante si sia concesso, nel corso della sua vita, di provare tutte le droghe.

Cristiano Malgioglio, malattia: "Ho avuto un melanoma"/ "Sarei potuto morire dopo cinque mesi se..."