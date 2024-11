Riccardo Scamarcio si è raccontato senza filtri e paure ai microfoni di Francesca Fagnani nella prima puntata di Belve, il programma di interviste trasmesso in prime time su Rai2. L’attore sex symbol ha parlato a cuore aperto della sua vita privata confermando di essere innamorato, ma anche della vita professionale. In particolare si è soffermato su quando ha condiviso il set con Monica Bellucci per il film “Manuale d’amore 2” diretto da Giovanni Veronesi.

Valeria Golino ex fidanzata Riccardo Scamarcio: perchè si sono lasciati?/ "Delusione sentimentale fortissima"

I più attenti ricorderanno che in quel film Riccardo Scamarcio è stato protagonista di una scena di sesso con la bellissima Monica Bellucci durata ben sette ore! A rivelarlo è stato l’attore ai microfoni di Belve: “ero sulla sedia a rotelle. E’ stata un’esperienza “morbida”. Non solo, Scamarcio ricordando la scena vissuta sul set con Monica Bellucci ha aggiunto: “sono state sette ore a fingere un amplesso!”.

Belve anticipazioni e ospiti 19 novembre 2024/ Riccardo Scamarcio e Mara Venier dalla Francesca Fagnani

Riccardo Scamarcio a Belve confessa: “le droghe? Le ho provate tutte”

Durante l’intervista di Belve, Riccardo Scamarcio ha parlato anche della dipendenza dalla droghe. Un momento della sua vita complicato che l’hanno portato a provarle quasi tutte senza però mai cadere nella dipendenza. “La droga la conosco bene” – ha rivelato l’attore che ha sottolineato – “ho provato quasi tutto, ma non è mai diventata una dipendenza”. Una confessione a dir poco spiazzante per l’attore che si è poi soffermato sulla sua carriera: dal grandissimo successo di “Tre metri sopra al cielo” ai film impegnati e d’autore. Eppure in Italia quasi nessuno si è accorto di lui visto che sono pochi i premi ricevuti in patria.

Chi è Riccardo Scamarcio/ "Finalmente lo vedo felice", l'exploit come attore e la vita privata

Secondo Riccardo Scamarcio il motivo di tutto ciò è legato al suo carattere e al fatto che ha pestato troppo i piedi di diversi produttori e registi quando era giovanissimo. Da ciò deriva la sua scelta di lavorare molto all’estero che l’hanno portato a recitare in produzioni francese ed internazionali.