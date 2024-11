Attesissima l’ospitata di questa sera Belve del sempre apprezzatissimo ed acclamato attore Riccardo Scamarcio che si lascerà andare alla classica ‘tagliente’ intervista dell’amata conduttrice Francesca Fagnani che sonderà il suo passato alla ricerca di qualche dichiarazione scottante: tra queste righe – in attesa di poter seguire la diretta su Rai 2 – ci soffermeremo brevemente sulla sua vita e carriera, ricordando la figlia nata solamente tre anni fa, parlando della sua attuale fidanzata e recuperando anche alcuni dei titoli dei film più importanti a cui ha preso parte i questi (solamente) 21 anni di carriera.

Partendo subito in quarta, vale la pena soffermarci sulla vita privata di Riccardo Scamarcio inziando con il ricordare che l’attore è stato a lungo – ben 8 anni tra il 2006 e il 2018 – alla collega Valeria Golino; per poi legarsi dal 2019 ad Angharad Wood che divenne – solamente l’anno successivo – la madre della sua prima (e per ora unica) figlia Emily, dando il via ad un tira e molla che tra il 2021 e il 2023 l’ha portato a ‘dividersi’ tra le braccia di Benedetta Porcaroli (che è la sua attuale compagna) e della ormai ex Wood.

Della carriera e dei tantissimi film in cui abbiamo il piacere di vedere Riccardo Scamarcio, vale certamente la pena ricordare quel ‘La meglio gioventù‘ che ha lanciato la sua carriera nel 2003, oppure – certamente più importante – il ‘Tre metri sopra il cielo‘ che dal 2004 l’ha reso uno dei volti più amati del piccolo e grande schermo; ma ha preso anche parte a pellicole di spessore come ‘Romanzo criminale‘ ed ‘Effy Grey‘, senza dimenticare il film americano ‘John Wick‘ con una carriera – ovviamente quella di Riccardo Scamarcio – che procede ancora a gonfissime vele oggi con addirittura tre film a cui ha preso parte nel soli primi 11 mesi di questo 2024, da ‘Race for Glory‘ fino al recentissimo ‘Svaniti nella notte‘.