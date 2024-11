Per diverso tempo l’attore Riccardo Scamarcio ha vissuto in segreto la storia d’amore con Angharad Wood, diventata poi la madre di sua figlia Emily. I due, si sono goduti la fase di innamoramento alla larga dal gossip e dalle luci dei riflettori, salvo poi annunciare il matrimonio nel 2020. Dell’ex moglie di Scamarcio, sappiamo che è una persona molto ironica e dolce. Per il resto si sa poco o nulla, ad eccezione del fatto che sia a capo della Tavistock Wood, un’agenzia di management in campo editoriale, media e della recitazione. Il primo incontro con Scamarcio, si vocifera sia avvenuto proprio per motivi lavorativi.

Dopo l’esplosione della passione però, nel 2021 qualcosa all’interno della coppia si rompe, con Riccardo e Angharad che prendono strade diverse. A dividerli pare sia stato l’innamoramento lampo di Scamarcio con Benedetta Porcaroli, nonostante i tentennamenti successivi dello stesso attore che sarebbe persino tornato dall’ex moglie per tentare una ricucitura.

Riccardo Scamarcio, la figlia Emily il frutto d’amore della storia con l’ex moglie Angharad Wood

Al di là delle voci e dei rumor, Riccardo Scamarcio ha poi intrapreso una relazione con l’attuale compagna Benedetta Porcaroli, archiviando definitivamente la storia con Angharad Wood. Dell’ex moglie, Riccardo non ne ha più parlato, anche per proteggere la privacy della figlia Emily che oggi rappresenta la massima priorità per lui.

Proprio in una intervista rilasciata a Verissimo, l’attore aveva raccontato come era cambiata la sua vita e il suo modo di rapportarsi alla stessa, dopo essere diventato papà. “Mi sento più responsabile, perché sono cambiato. Avverto l’importanza della mia vita, perché desidero stare al fianco di mia figlia Emily. E’ piccola ma parla tantissimo, è bravissima, anche lei dice di essere un’attrice”, il tenero racconto di Riccardo nel salotto di Canale 5.

