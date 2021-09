Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli innamorati?/ Lui avrebbe tolto la fede…

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli formano davvero una coppia? I rumors sui due attori continuano e il settimanale Diva e Donna ha aggiunto nuovi dettagli al gossip del momento. Secondo Diva e Donna, la moglie di Riccardo Scamarcio, Angharad Wood, nonché madre di sua figlia Emily, sarebbe andata via di casa per tornare a vivere a Londra. L’agente inglese avrebbe portato via dalla casa che divideva con l’attore pugliese le sue cose per ricominciare nuovamente da Londra.

Riccardo Scamarcio, inoltre, sarebbe stato vista senza fede che indossava da quando, a luglio 2020, ha sposato in gran segreto Angharad Wood. Non si sa se tutti questi eventi siano legati ai rumors su una presunta passione scoppiata tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Entrambi gli attori, infatti, non hanno commentato il gossip che li ha travolti anche se la Porcaroli ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando in generale dei rumors sulla sua vita privata.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: parla l’attrice

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli preferiscono non commentare i rumors sulla loro vita privata. L’attrice, però, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, ha spiegato di non essere infastidita dal gossip che circola intorno al suo nome.

«È un dazio inevitabile, lo metto in conto e sono assolutamente serena. A indignarmi non ce la faccio, mi sembrerebbe ipocrita alzare il ditino e dire: “Come vi permettete di insinuare che io abbia una storia?”. È una frase che non mi sentirà pronunciare mai. Altrimenti avrei fatto un altro mestiere. Se giochi devi saper giocare e la regola qui è che la fama non può valere solo e sempre quando ti fa comodo. Devi saper stare al gioco anche nella scomodità. E, nella scomodità, lasciare che passi», ha spiegato la giovane attrice.

