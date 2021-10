Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli / Intesa lontano dal set, stanno insieme?

Dopo i diversi rumors su un presunto flirt tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli adesso si ha la conferma grazie a un video pubblicato dal portale di gossip Whoopsee con la didascalia: “La conferma della loro relazione”. All’interno del filmato si notano i due dolci abbracci e baci durante un pranzo di fine agosto a Castel Gandolfo nell’area dei Castelli Romani.

I due attori hanno recitato fianco a fianco nel film “La scuola cattolica” con la regia di Stefano Mordini e la loro intesa sembra aver superato il set cinematografico. Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli avrebbero potuto debuttare a Venezia insieme, ma l’attore pugliese ha preferito non presentarsi alla prima del suo film lasciando la bella Benedetta da sola. La sua assenza ha fatto pensare a tutti che Riccardo Scamarcio volesse mantenere una privacy sulla loro relazione.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli la loro relazione è ufficiale

In merito alle domande su una possibile relazione tra i due Riccardo Scamarcio ha preferito non commentare, mentre Benedetta Porcaroli aveva commentato qualche tempo fa durante un’intervista a Vanity Fair: “A indignarmi non ce la faccio… Altrimenti avrei fatto un altro mestiere. Se giochi devi saper giocare e la regola qui è che la fama non può valere solo e sempre quando ti fa comodo. Devi saper stare al gioco anche nella scomodità. E, nella scomodità, lasciare che passi”.

Ai fan dell’attore non è sfuggito però un piccolo particolare: Riccardo Scamarcio infatti, dovrebbe essere ancora adesso legato alla manager inglese Angharad Wood con la quale ha avuto una figlia nel luglio del 2020.

