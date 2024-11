Riccardo Scamarcio nella bufera dopo l’intervista a Belve: “Maschilista e misogino”

Nell’ultima puntata di Belve è stato ospite anche Riccardo Scamarcio, noto per aver recitato in moltissimi film e fiction di successo. Durante l’intervista l’attore pugliese si è lasciato andare a confessioni e battute rispondendo in maniera schietta e diretta a tutte le domande della conduttrice. Non sono mancati, inoltre, anche riferimenti alla sua vita privata, ha parlato della sua vita privata e della relazione con la sua fidanzata Benedetta Porcaroli di cui si è detto innamoratissimo. Tuttavia proprio parlando della vita di coppia e del rapporto tra uomo e donna si è lasciato andare a frasi quantomeno discutibili.

Nel dettaglio, infatti, Francesca Fagnani ha tirato fuori alcune sue vecchie dichiarazioni risalenti al 2016 rilasciate a Vanity Fair in cui sosteneva che nella sua regione “siamo convinti che il maschio è il capobranco, mentre la femmina gli sta accanto e si occupa dei figli.” La conduttrice gli ha chiesto un commento o una rettifica ed a quel punto l’attore anziché distaccarsi ha rincarato la dose: “Che cosa ho detto di sbagliato? Che dobbiamo fare? Dobbiamo lavare per terra noi? In un nucleo familiare, in un gioco delle parti ci può stare” Tali frasi hanno fatto storcere il naso agli utenti social, Riccardo Scamarcio è finito al centro della bufera, travolto dalle polemiche. In molti lo hanno accusato di essere ‘maschilista’, ‘misogino’ e ‘patriarcale’.

Riccardo Scamarcio difeso dalla sua fidanzata Benedetta Porcaroli: ma la sua reazione non convince il web

E non è tutto perché durante l’intervista a Belve Riccardo Scamarcio ha anche coinvolto la fidanzata Benedetta Porcaroli nelle sue esternazioni rivelando: “Io alle volte glielo dico a Benedetta, ‘mi hai lavato le mutande’, e incalzato da Francesca Fagnani ‘E lei?’ ha risposto sibilino: “Meglio che non ve lo dico”. In questi giorni molti utenti dei social hanno invitato la giovane attrice a ‘scappare’ e lasciare il suo compagno e dopo due giorni oggi è arrivata la sua reazione. Un utente sui social le ha chiesto provocatorio: “Benni li hai lavati i piatti oggi?” “Non mi distraete che sto stirando, please.” Insomma la reazione di Benedetta Porcaroli agli attacchi a Riccardo Scamarcio è stata palesemente ironica tuttavia ha diviso lo stesso lo web tra chi ha apprezzato la battuta e chi invece trovi che sentendo i discorsi dell’attore non ci sia nulla da ridere.

