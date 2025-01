Quando Mercedesz Henger rivelò che suo padre biologico non era Riccardo Schicchi

Nel 2019 durante una puntata di Live Non è la D’Urso venne fuori una clamorosa verità: il papà di Mercedesz Henger, per tutti il produttore cinematografico Riccardo Schicchi, non è quello biologico. Dopo alcune indiscrezioni è stata la stessa ex naufraga dell’Isola dei famosi a rivelare la verità nel programma di Barbara D’Urso. “Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi” le parole della giovane.

Dunque il papà di Mercedesz non è Riccardo Schicchi, anche se non è chiaro se l’uomo sia mai stato a conoscenza della situazione o se sia stata una rivelazione che l’attrice ha fatto alla figlia solo dopo. Quel che è certo, tuttavia, è che la primogenita dell’ex pornostar ha sempre considerato Schicchi come il suo vero padre.

Chi è Riccardo Schicchi, papà di Mercedesz Henger: così diventò il Re dell’hard

Classe 1952, Schicchi è stato uno dei principali imprenditori del porno in Italia. Il papà di Mercedesz Henger è morto nel 2012 a 59 anni per una grave forma di diabete. Con l’ex moglie Eva Henger ha sempre mantenuto ottimi rapporti, nonostante lei avesse voltato pagina con un nuovo compagno. L’attrice infatti è stata vicino all’ex marito fino alla fine dei suoi giorni, segno che i rapporti sentimentali possono anche concludersi, ma la stima e l’ammirazione reciproca possono perdurare anche dopo la fine di un amore. D’altronde fu proprio Schicchi a scommettere su Eva Henger e sulle sue potenzialità nel mondo hard, quando la conobbe giovanissima e non ancora famosa.