Il pubblico dei più piccoli e non solo ringraziano, e non potrebbe essere altrimenti sia per la sua estrema professionalità ma soprattutto per le doti empatiche che amorevolmente trasferisce mediante il suo lavoro. Stiamo parlando di Carolina Benvenga, volto noto del panorama televisivo in qualità di conduttrice ma anche nota attrice tra piccolo e grande schermo. Proprio in tv sono note le sue attività dedicate ai bambini e, nel merito delle sue qualità, certamente molto di ciò che impiega nel suo lavoro è ciò che avrà fatto breccia anche nel cuore della sua dolce metà: il compagno Riccardo Scirè. Insieme da diversi anni, proprio lo scorso anno hanno coronato il sogno di ampliare la famiglia con la nascita della loro prima figlia, Angelina.

Sebastiano Lombardi, chi è l’ex marito di Elenoire Casalegno/ “Non è stato un errore, i nostri caratteri…”

Ma chi è Riccardo Scirè, compagno di Carolina Benvenga? Galeotta potrebbe essere stata, nel merito delle passioni condivise, l’attività nel mondo della musica. Lei si è infatti dilettata in diverse occasioni con il canto mentre lui è un affermato e noto produttore musicale come dimostrato dalle numerose collaborazioni di spicco.

Liliana Resinovich/ Sebastiano: “Silvia mi ha ferito ricordando mia figlia, io voglio solo la verità”

Carolina Benvenga e il compagno Riccardo Scirè: un amore impreziosito dalla nascita della figlia Angelina

Ma oltre agli accenni professionali e alle passioni condivise, cosa sappiamo sulla genesi della liaison tra Carolina Benvenga e il compagno Riccardo Scirè? Entrambi sono personalità molto discrete a dispetto della rispettiva influenza nel mondo dello spettacolo. Quest’oggi la conduttrice sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona e chissà che non decida di raccontare il romanticismo del primo incontro con il suo amato compagno con il quale, come anticipato, ha certamente vissuto una delle gioie più fragorose della vita: diventare genitori. “Grazie per averci scelti, tu sei il nostro futuro…”, scriveva così sui social Carolina Benvenga alla nascita della prima figlia Angelina; ovviamente, parlando anche per il compagno Riccardo Scirè soprattutto nel sottolineare il sentimento: “Io e il tuo papà siamo follemente innamorati di te!”.