Riccardo Sciré è il compagno di Carolina Benvenga, la cantante e conduttrice della nuova edizione de Lo Zecchino d’Oro 2024 su Rai1. Un grande amore quello nato tra i due che condividono la passione per la musica, visto che lui è un produttore molto in voga nell’ambiente musicale e discografico. Riccardo Sciré, infatti, può vantare collaborazioni con giovani cantanti come Sangiovanni, ma anche artisti del calibro di Elettra Lamborghini e Marco Mengoni. Un grandissimo talento tutto italiano quello del compagno di Carolina Benvenga che si è fatto conoscere ed apprezzare come autore di tantissime hit di successo. Poche sono, invece, le informazioni sulla sua vita privata e sentimentale se non che è felicemente innamorato con la conduttrice e cantante Carolina Benvenga.

I due, infatti, vivono una storia d’amore da diverso tempo e prediligono mantenere la loro vita privata ben lontana dalle telecamere e dal mondo del gossip. Una scelta comprensibile quella dei due artisti che si sono conosciuti ed innamorati dopo la fine del matrimonio di Carolina Benvenga con l’ex marito Valerio Aniballi.

Riccardo Sciré e i figli con Carolina Benvenga: “il nostro futuro”