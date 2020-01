Riccardo Signoretti Vs Alfonso Signorini/ “È Grande Fratello Vip o C’è posta per te?”

In un primo momento si chiedeva e chiedeva ai suoi fan di votare per capire cosa guardare tra Grande Fratello Vip e Il Cantante Mascherato ma, alla fine, sembra che Riccardo Signoretti, abbia optato proprio per il primo. Il reality di Canale5 è tornato in onda dopo due giorni dal debutto di mercoledì scorso e ha dovuto schierare una serie di assi vincenti sperando di spuntarla contro il nuovo show di Milly Carlucci, ecco perché in scena abbiamo visto prima il confronto tra Serena Enardu e Pago e poi quello tra Licia Nunez e Imma Battaglia. Il risultato non è stato poi così convincente, almeno per gli ascolti usciti poco fa, ma Riccardo Signoretti non si è lasciato scappare l’occasione di dire la sua sullo show ma, soprattutto, lanciare una frecciatina al suo rinomato collega che si è voluto prestare alla conduzione di questa edizione del reality.

RICCARDO SIGNORETTI PUNGE ALFONSO SIGNORINI E ATTACCA IL GF VIP

Alfonso Signorini ci ha tenuto a sottolineare il fatto che questo è il “suo” Grande Fratello Vip tanto da volerlo firmare insieme agli altri autori e allora dovrà assumersi la responsabilità sia che essi siano pregi sia che siano difetti. Proprio in quest’ultimo caso ecco arrivare la frecciatina di Signoretti che guardando il reality rilancia: “E’ il Grande Fratello Vip o C’è Posta per te?”. La connotazione da people show del reality non piace a Signoretti che sicuramente ha avuto modo di sbirciare anche il programma di Rai1. Il pubblico avrà apprezzato? Alla luce degli ascolti, già calati di oltre due punti, sembra proprio di no. Ecco il post del direttore su Instagram proprio ieri sera:

Visualizza questo post su Instagram Ma il #gfvip4 è #cepostaperte senza le buste?? Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti) in data: 10 Gen 2020 alle ore 2:22 PST





