Riccardo Signoretti vs Romina Power/ “Torni in Puglia, #iorestoacasa vale per tutti?”

Scoppia la polemica attorno a Romina Power. La cantante ed ex moglie di Al Bano ha viaggiato di recente dalla Puglia, dove abita, a Roma, per la puntata di venerdì sera di Amici di Maria De Filippi, uno dei pochi show ancora in onda nonostante epidemia da coronavirus. L’italo-americana ha postato una bella foto della sua terra su Instagram, scrivendo: “Dopo la trasmissione “Amici “ ieri sera sono felice di tornare in Puglia a casa per stare nel bosco, accendere il fuoco , raccogliere limoni e vedere sbocciare la Primavera”. Un viaggio che ha fatto storcere il naso a molti, a cominciare dal direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, che citando appunto la Power ha a sua volta pubblicato su Instagram: “Romina Power racconta che dopo @amiciufficiale torna da Roma in Puglia. La regola #iorestoacasa vale per tutti o no?”. Come per rispondere allo stesso giornalista, la cantante ha poi pubblicato un altro scatto: “E il cielo e’ sempre piu’ blu ..ed i fiori piu’ gialli. Spostandomi regolarmente per lavoro con l’auto certificazione e rispettando le vari restrizione che il Presidente Emiliano ha emesso”.

RICCARDO SIGNORETTI VS ROMINA POWER, L’APPELLO DI EMILIANO “METTETEVI IN AUTO QUARANTENA”

Il problema non è tanto lo spostamento della Power dalla Puglia a Roma, effettuato per lavoro quindi possibile per legge, quanto il fatto che il governatore pugliese, Michele Emiliano, ha più volte invitato i suoi conterranei a mettersi in auto-quarantena se rientrati in Puglia dopo essere stati in un’altra regione: “Vi ricordo che appena arrivate – aveva detto lo stesso Emiliano pochi giorni fa – dovete richiudervi in casa e che dovete stare lontani da genitori, fratelli, nipoti, amici, nonni e malati che rischiano di morire se contagiati”. A questo punto potrebbe essere in forte dubbio la presenza della stessa Power per la puntata in programma di Amici di venerdì prossimo, nel caso in cui la stessa si fosse messa realmente in auto-isolamento. Non ci resta che attendere un’eventuale nuova risposta della diretta interessata.



