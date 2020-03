Al Bano e Romina Power/ Tra i due c’è elettricità nonostante il Coronavirus (Amici 2020)

Al Bano e Romina Power sono tra le presenze fisse del serale di Amici 2020 di Maria De Filippi, il talent show di successo in onda venerdì 20 marzo 2020 in prima serata su Canale 5. Nonostante l’emergenza sanitaria da Coronavirus non ha impedito alla coppia di partecipare anche alla terza puntata del serale che ha visto mancare sia Loredana Bertè, impossibilità a parteciparvi per il decreto della Regione Lombardia, e del pubblico. L’emergenza da Coronavirus ha cambiato davvero tutto costringendo milioni di italiani all’isolamento per cercare di contrastare la diffusione del virus Covid 19. Tantissimi i programmi sospesi e rinviati, ma la grande macchina di Maria De Filippi prosegue la sua corsa verso il gran finale del serale di Amici 2020. Le abitudini degli italiani oramai sono cambiate; lo stesso Al Bano ha dichiarato alla stampa: “il pubblico deve perdonarmi, ma evito categoricamente le strette di mano e gli abbracci”, mentre Romina su Instagram ha cercato di ironizzare sulla situazione postando una foto con scritto: “sono rimasta a casa con la mia famiglia. Sembrano brave persone. L’umorismo in Italia per fortuna c’è sempre”.

Romina Power: “Al Bano non so cantare lontana da te”

Durante la terza puntata del serale di Amici 2020, Al Bano e Romina Power sono tornati ad esibirsi sul palcoscenico del talent show di Maria De Filippi regalando un divertentissimo siparietto al pubblico da casa. Entrati nello studio, la padrona di casa ha ricordato ai due artisti di mantenere la distanza di un metro evitando qualsiasi tipo di salute. Allora Romina si è avvicinata all’ex marito Albano dicendogli: “io non so cantare lontana da te, come facciamo?”. Il cantante di Cellino San Marco ha prontamente replicato: “devi starmi lontana per forza, lo dice il Decreto per il Coronavirus!”. La Power dal canto suo ha punzecchiato l’ex marito dicendo: “e se mi avvicino lo stesso, cosa fai?”. Visibilmente in imbarazzo Albano ha tentennato nel risponderle, ma poi ha detto: “se ti avvicini c’è elettricità!”

Romina Power e Al Bano: i complimenti di Christian De Sica

Oltre ai siparietto con Al Bano, Romina Power durante la terza puntata del serale di Amici 2020 ha ricevuto tantissimi complimenti. I primi sono arrivati da Maria De Filippi che le ha detto “sei bellissima”. La cantante allora ha replicato scusandosi anche per non averla ringraziata la scorsa settimana: “Grazie Maria, ma la settimana scorsa non ho sentito queste parole da parte tua! Anche tu sei molto bella, tu sei bella dentro, ma anche fuori!”. Non solo, la cantante ha anche detto di essere molto felice di poter rivedere Christian De Sica chiamato dalla produzione per sostituire la giurata Loredana Bertè grande assente del programma per va dell’emergenza Coronavirus. “Ti saluta mia sorella, quella che ha lavorato con te! Non posso venire a salutarti perchè stasera ci hanno messo la distanza di sicurezza” ha detto la Power al grande attore e showman, che ha replicato: “non preoccuparti, ci mandiamo i baci a distanza”, che si è anche complimentato con la “coppia”: “a voi vi trovo benissimo!”.



