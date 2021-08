Ricchi di fantasia, Rai 1/ Video e trama, un film italiano pieno di star

Ricchi di fantasia va in onda oggi, domenica 22 agosto, durante la prima serata di Rai 1. Il film vedrà come protagonisti attori del calibro di Sergio Castellitto (L’ultimo bacio, Ricette d’amore, Venuto al mondo, Aldo Moro – Il professore), Sabrina Ferilli (Il giudice ragazzino, Vite Strozzate, La grande bellezza, Omicidio all’italiana) e Valeria Fabrizi (Dichiarazioni d’amore, Bagnomaria, Non c’è campo, Se mi vuoi bene). Il film, il cui orario di inizio è fissato alle 21.25, è una brillante commedia del 2018 diretta da Francesco Miccichè. Oltre agli attori già citati, fanno parte del cast anche Matilde Gioli (Moschettieri del re – La penultima missione, Di padre in figlia, Doc – Nelle tue mani), Antonio Catania (Mediterraneo, Così è la vita, Ma che colpa abbiamo noi, La leggenda di Al John e Jack, Il caimano), Antonella Attili (Nuovo Cinema Paradiso, Dichiarazioni d’amore, Caos Calmo, Tolo Tolo), Paolo Calabresi (Il talento di Mr. Ripley, Il pranzo della domenica, Tutta colpa di Freud, Bentornato Presidente) e Paola Tiziana Cruciani (La bella vita, Buongiorno papà, Il grande salto). La crew realizzativa del film è completata dal soggetto di Fabio Bonifacci (che ha anche curato la sceneggiatura insieme al regista), dalla produzione di Federica e Fulvio Lucisano, e le musiche sono state curate da Francesco Cerasi.

Din Don Una parrocchia in due, Italia 1/ Vide e trama: Enzo Salvi, Maurizio Battista e tante risate

Ricchi di fantasia, la trama

In Ricchi di fantasia il carpentiere Sergio (l’omonimo Castellitto) e l’ex cantante Sabrina (Ferilli) sono amanti e sono molto innamorati, ma non possono lasciare i rispettivi compagni poiché hanno problemi economici. Tutto ciò cambia quando i colleghi di Sergio gli fanno credere di aver vinto 3 milioni di euro alla lotteria, per vendicarsi dei suoi scherzi da burlone. Sergio, sollevato dalle pressioni delle ristrettezze economiche, lascia dietro di sé la vecchia vita e costruisce una nuova vita con Sabrina e i rispettivi parenti. Prima o poi, però, Sabrina e Sergio scoprono che la vincita non era che uno scherzo, e si trovano nella situazione di avere trascinato tutti in una spiacevole situazione. Ciononostante, i due innamorati decidono di non svelare l’inganno alle loro famiglie, portandoli in Puglia in vacanza, poiché ricchi di fantasia. Ovviamente, tutti i nodi verranno al pettine in un modo o nell’altro, creando tutti quelle situazioni equivoche così tipiche della ‘Commedia all’Italiana’.

LO SCANDALO KENNEDY/ Streaming film rai3: l'ultimo rampollo della patriarca Joe

Video, il trailer del film Ricchi di fantasia

LEGGI ANCHE:

Ritorno al futuro/ Streaming film: regia di Robert Zemeckis la chiave per il successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA