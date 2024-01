Ricchi e Poveri a Sanremo 2024/ “Il singolo Ma non tutta la vita? Amadeus non ci ha risposto subito e noi…”

Ricchi e Poveri tornano a Sanremo 2024: “Il primo Festival senza Gatti”

I Ricchi e Poveri si apprestano a tornare al Festival di Sanremo 2024, il primo anno che affrontano la kermesse senza Franco Gatti: “Franco è dentro di noi, anzi, è lì sul palco accanto a noi. Non ne parliamo perchè è un dolore continuo che non vogliamo acuire” affermano i due membri del gruppo, Angela Brambati e Angelo Sotgiu, ai microfoni de Il Resto del Carlino.

Per la serate dedicata alle collaborazione, il duo ha deciso di avere come ospiti Paola e Chiara: “Perchè sono un duo come noi. Perchè sono delle icone della musica italiana. E le stimiamo tantissimo.” Il singolo Ma non tutta la vita non è stata subito approvata da Amadeus: “Perchè, una volta proposta, non ci ha risposto subito e noi abbiamo accettato l’impegno di The Voice. Credendo molto nella possibilità di andare a Sanremo, però, abbiamo resistito alla tentazione di pubblicarla.”

Edoardo Vianello, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, racconta di aver dato fama e successo ai Ricchi e Poveri facendoli entrare nella casa discografica Apollo. L’artista sottolinea di aver premuto per mandarli a Sanremo, ma di non aver poi ottenuto nessun riconoscimento dalla band italiana.

“Sono riuscito a mandarli a Sanremo, non solo, ma con una canzone stupenda come ‘La prima cosa bella’. Per cui mi aspettavo, ingenuamente, quando hanno festeggiato i 50 anni di carriera a Sanremo che mi ringraziassero. E questa cosa, che tra l’altro ho avuto occasione di rinfacciare loro, hanno detto: “Non ci abbiamo pensato“. Sono ingrati.”

