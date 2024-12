Prima quartetto, poi trio e oggi un duo: i Ricchi e Poveri sono una realtà musicale che nel tempo ha vissuto trasformazioni, contaminazioni di più generi artistici e che al netto delle evoluzioni generazionali sono riusciti a rendere sempre più luminosa la loro presenza nel panorama artistico italiano. Non tutti sanno che la formazione iniziale dei Ricchi e Poveri era in origine composta da 4 voci: Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.

Ma come sono arrivati al successo i Ricchi e Poveri? I primi passi del gruppo coincidono con la gavetta degli anni ‘60 dove iniziano a farsi notare non solo dagli occhi degli appassionati ma anche da parte di volti illustri della musica italiana che in quel tempo dominavano la scena. La loro ‘volta buona’ coincide con il gusto di Fabrizio De Andrè, tra i primi a vedere del potenziale incredibile nei loro mezzi vocali e artistici. Anche Franco Califano risulta tra i primi estimatori dei Ricchi e Poveri; il cantautore fu fondamentale nei primi anni dal punto di vista dei consigli per dare ulteriore spicco alla loro carriera e ascesa.

Ricchi e Poveri, i cambi di formazione: dall’addio di Marina Occhiena alla morte di Franco Gatti

Nel tempo, come anticipato, la formazione iniziale dei Ricchi e Poveri subisce dei cambiamenti considerevoli fino ad arrivare a quelli che sono i componenti di oggi. Dal quartetto originale si passa al trio quando, nel 1981, Marina Occhiena decide di lasciare la band. Fato vuole che proprio in quell’anno Angela Brambati, Angelo Sotgiu e Franco Gatti incidono ‘Sarà perchè ti amo’, per il Festival di Sanremo: il resto è storia dato che questa è da considerare tra le canzoni più iconiche dei Ricchi e Poveri.

E’ la brutalità del destino, invece, a trasformare ulteriormente la formazione dei Ricchi e Poveri che oggi sono appunto un duo e non più un trio. Le voci di Angela Sotgiu e Angela Brambati continuano a sfornare successi all’unisono dopo il ritorno ai fasti di un tempo con la recente partecipazione a Sanremo; un ritorno alla gloria anche in memoria del terzo componente che resta nel cuore degli appassionati, Franco Gatti. Il cantante è passato a miglior vita nel 2022 all’età di 80 lasciando un vuoto importante nel cuore dei suoi compagni di chi ne ha seguito ogni passo al fianco di Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri.