Ricchi e Poveri vincitori di Sanremo 2024? Per i fan non ci sono dubbi, cosa è accaduto

Ricchi e Poveri volano: il pubblico ha già deciso di incoronare i due artisti prima di Sanremo 2024

In attesa di rivedere i Ricchi e Poveri sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2024, il pubblico ha già eletto come vincitori i due artisti Angelo Sotgiu e Angela Brambati. I due Angeli dei Ricchi e Poveri saranno in gara, grazie all’intuizione di Amadeus che ha deciso di affidare ai due membri dell’ormai ridotto gruppo, orfano di Franco Gatti, la quota over di questo Sanremo. E sicuramente la coppia di artisti si farà trovare presente e con un brano dal successo assicurato, quantomeno in rotazione radiofonica, dopo aver venduto negli anni milioni di dischi.

Il fenomeno Ricchi e Poveri è infatti destinato a non tramontare mai. Una storia lunghissima che si intreccia tra musica e tradizione popolare, che non appartiene solamente al mondo dello spettacolo ma che si è traslata presto anche nel mondo dello sport.”Sarà perché ti amo“, la canzone più celebre del gruppo italiano, è diventata un coro da stadio di svariati club. Il più famoso passa per le strade di Milano, da entrambe le sponde, ma la fama dell’iconico brano de I Ricchi e poveri ha viaggiato fino in Germania, direzione Monaco. Ancora prima di iniziare Sanremo 2024, I Ricchi e Poveri hanno già vinto.

La vita privata de i Ricchi e Poveri

In attesa di trovare i Ricchi e Poveri sul palco del Festival di Sanremo 2024 con il brano “Ma non tutta la vita”, andiamo a ripercorrere anche alcune tappe della vita privata di Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Angela Brambati, oggi 75enne, ha sposato Marcello Brocherel, dal quale venne al mondo il suo unico figlio, Luca, che nacque nel 1976. Il matrimonio tra i due si concluse quando la cantante scoprì che il marito la tradiva e proprio con la sua collega Marina Occhiena: “Li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto! Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche”, racconta la Brambati dei Ricchi e Poveri in una vecchia intervista.

Per quanto riguarda Angelo Sotgiu, invece è sposato dal 1982 con Nadia Cocconcelli. Dal loro amore sono nati i due figli Elena e Daniele. Ancora oggi la coppia sta insieme, mentre Sotgiu mantiene un rapporto di grande amicizia con la collega Angela, con la quale tra qualche settimana condividerà il palco del Festival di Sanremo 2024, con l’attesa reunion de i Ricchi e poveri.











