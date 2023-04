RICCIO, IL CANTANTE MASCHERATO 2023/ Nek ma non solo: le ipotesi

Il Cantante Mascherato 2023: chi è Riccio?

Chi è il Riccio, che canta Tango di Tananai, nella terza puntata de Il Cantante Mascherato? Secondo Iva Zanicchi dietro c’è un “cantante vero”, che sarebbe Nek. Christian De Sica è emozionato dall’esibizione: anche per lui si tratta di Nek. Per Serena Bortone potrebbe esserci Massimo Lopez dietro la maschera, così come per Flavio Insinna. Per Facchinetti è invece Scialpi, nome ricavato da un presunto indizio in una frase del concorrente. Chi di loro avrà ragione?

Riccio de Il Cantante Mascherato 2023: chi è?

Cresce la curiosità di scoprire chi si nasconde sotto la maschera di Riccio. Al Cantante Mascherato 2023 le “indagini” degli investigatori proseguono a spron battuto, dopo aver raccolto una lunga serie di indizi importanti sul misterioso vip in gara. Il personaggio ha ammesso di indossare una maschera a cui tiene molto e che gli appartiene, perché lo protegge. Per tutta la vita però ha tentato di liberarsene e ad oggi sembrerebbe esserci riuscito.

Il brillante concorrente, inoltre, ha raccontato di aver superato la timidezza, grazie al lavoro che fa e soprattutto grazie al rapporto instaurato col suo pubblico. Riccio ha ricordato che nelle precedenti edizioni del Cantante Mascherato il suo vero nome non è mai uscito e ha detto – a proposito della sua vita privata – di ritenersi una persona estremamente competitiva. Dunque di chi si tratta? Chi è davvero Riccio? Andiamo ad analizzare le ipotesi principali degli investigatori e degli appassionati.

Chi è Riccio del Cantante Mascherato 2023? Sempre più indizi portano in un’unica direzione

Fin dalla prima puntata l’attore romano Christian De Sica ha fatto il nome di Giampiero Mughini, ma almeno a noi la sua idea è apparsa da subito come una vera e propria boutade. Iva Zanicchi è apparsa piuttosto incerta e titubante, mentre Francesco Facchinetti ha scommesso su Massimo Ranieri. Ed è stato il web, come spesso succede al Cantante Mascherato, ad indicare la via ai giurati su questa maschera misteriosa, ricostruendo un identikit che porta direttamente al cantante emiliano Nek.

Dalle movenze del personaggio ma soprattutto dalla cadenza e dal suo accento, seppur camuffato, l’idea Nek è effettivamente da prendere in seria considerazione. Una pista talmente ovvia da far dubitare gli investigatori, i quali dovranno probabilmente ammettere di aver preso una cantonata. E’ davvero Nek ad indossare i panni di Riccio?











