Marina Suma è una delle grandi ospiti della trasmissione tv Storie di donne al Bivio, programma che andrà in onda nelle prossime ore nel giorno Mercoledi 11 Dicembre 2024. Andiamo a conoscere meglio chi è l’attrice e cosa fa nella vita, donna che soprattutto in passato ha avuto un grande successo.

Marina Suma nasce a Napoli il 4 Novembre 1959 ed è un’attrice italiana. Dopo alcuni anni nel mondo della moda Marina decise di irrompere nel mondo della tv e fece il suo esordio nel cinema nel 1981 con la trasmissione Le Occasioni di Rosa, film che le vale tra le altre cose un David di Donatello e un Nastro d’Argento. Il suo più grande successo arriva nel 1983 quando recita nel film di Carlo Vanzina Sapore di Mare.

Questo film le permette di integrarsi all’interno del mondo della tv italiana e fu chiamata per diversi film importanti, accanto a icone del cinema come Carlo Verdone, Johnny Dorelli e Jerry Calà. Commedia ma non solo visto che prende parte anche a film drammatici. Poi negli anni ’90 debutta ed ottiene grande successo anche sulla scena teatrale, e in questa seconda vita ha comunque ottenuto un discreto successo.

Marina Suma, curiosità sul lavoro e sulla vita privata

Nel 2024 partecipa come concorrente a L’Isola dei Famosi, noto reality show. Durante la trasmissione Marina riporta un incidente ed è vittima di un problema alla schiena. Per quel che riguarda la sua vita privata l’attrice ha avuto una relazione con il regista Angelo Cannavacciuolo che la ebbe in una sua interpretazione.

Marina Suma ha avuto un compagno per 15-20 anni e recentemente ha svelato che è venuto a mancare a causa di una grave malattia. Per quel che riguarda il passato, proprio durante Sapore di Mare si parlò di una presunta relazione con Jerry Calà, i rumors erano fitti durante il periodo del film ma successivamente i due hanno svelato parlando della loro amicizia. Durante un’intervista a Vieni da Me fu proprio la donna a parlarne:

“Non ho ai avuto una storia con lui, c’è stato il corteggiamento e poi nulla di che”, ma i due sono solo grandi amici. Marina Suma si è allontanata dalla tv nel 2003 quando decise di avere un figlio tramite fecondazione ma una legge nel 2004 chiuse tutte le sue opportunità e lei non è riuscita quindi a diventare madre.