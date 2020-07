Ricetta d’amore/ Su Canale 5 il film con Taylor Cole (oggi, 8 luglio 2020)

Ricetta d’amore va in onda su Canale 5 prevede per il pomeriggio di questo mercoledì 8 luglio a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2016 con titolo originale Apetite for Love distribuita direttamente sul circuito televisivo ed in particolar modo su Hallmark Channel. La regia di questo film è stata affidata a David McKay, le musiche della colonna sonora sono state composte da Graeme Coleman, i costumi di scena sono stati disegnati da Glenne Campbell e la fotografia è stata affidata a Eric J. Goldstein. Nel cast sono presenti Taylor Cole, Andrew Walker, Alley Mills, Marcus Rosner e Robert Moloney.

Ricetta d’amore, la trama del film

Ecco la trama di Ricetta d’amore. Mina è una giovane donna americana che ha deciso di lasciare la sua cittadina di origine per completare un percorso professionale che le ha permesso di diventare una importante dirigente in un’azienda che si occupa del settore della ristorazione e della somministrazione di alimenti. Lei sta vivendo un momento abbastanza felice della sua vita anche in ragione del rapporto d’amore che da diversi mesi porta avanti con il proprio collega Reed. Il suo diretto superiore un giorno la convoca all’interno del suo ufficio per assegnarle un importante lavoro che dovrà essere effettuato proprio nella sua cittadina di origini ed in particolar modo dovrà occuparsi di un locale di ristorazione che lei conosce benissimo che sta attraversando un periodo molto difficile. In particolare il locale è di proprietà del papà di Clay ossia il suo ex fidanzato ai tempi del liceo. Una volta tornata nella sua cittadina la donna deve prendere atto di dover collaborare con il suo ex amore in quanto il padre è venuto a mancare alcuni mesi prima lasciando tutto nelle mani del figlio.

Clay nonostante sia reticente all’idea di dover collaborare con la donna che ha spezzato il suo cuore, purtroppo è costretto a farlo in ragione di alcune difficoltà economiche piuttosto evidenti che riguardano non solo il locale ma anche le sue finanze personali. I due ben presto arriveranno allo scontro ideologico anche perché la pensano in maniera diametralmente opposta per quanto riguarda la gestione del locale. Infatti mentre la donna vorrebbe abbattere i costi proponendo alcuni prodotti di scarsa qualità lui vorrebbe tenere alto il livello degli ingredienti ed in particolar modo realizzare prelibatezze con alcuni prodotti biologici che vengono coltivati all’interno della stessa struttura. La donna dovrà rivedere le sue esigenze anche perché si renderà conto di come i cittadini non amino prodotti di scarsa qualità giacché ben abituati da questo genere di attività. Inoltre, il trascorrere molto tempo insieme permetterà ai due di rendersi conto di come l’amore tra di loro non sia per nulla finto ma anzi è più forte che mai. Tuttavia tornare indietro per loro non sarà semplicissimo anche perché si presenterà nella cittadina attuale fidanzato di Mina.

