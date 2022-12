Ricette e ingredienti dei piatti tipici di San Silvestro/ Cosa cucinare?

Ricette piatti tipici San Silvestro: la tradizione…

La sera di San Silvestro è arrivata e come ogni anno c’è chi è ancora alla ricerca del menù perfetto per stupire i propri ospiti. Vediamo allora le ricette (e gli ingredienti) dei piatti della tradizione dell’ultimo giorno dell’anno. Cosa non può assolutamente mancare nel cenone di San Silvestro per rispettare la cultura italiana? Sicuramente il piatto più iconico della sera precedente e Capodanno, è lenticchie e cotechino. I legumi sono considerate fin dai tempi dei romani simbolo di prosperità e fortuna: si dice infatti che più se ne mangino, più soldi si avranno durante l’anno. Una credenza che ha portato alla loro affermazione come piatto tipico di capodanno, insieme al cotechino.

SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO 2023 E SAN SILVESTRO/ Quali chiusi a Roma?

Cotto insieme alle lenticchie in umido, il cotechino è un insaccato di maiale, preparato con diversi tagli di carne, pancetta, sale e spezie. Durante la notte di San Silvestro molto spesso si cucina anche lo zampone, originario di Modena, sempre con al fianco le lenticchie. Quello che normalmente sarebbe un secondo piatto con contorno, la sera di capodanno viene servito a mezzanotte, insieme allo spumante del brindisi.

IMMAGINI AUGURI BUON ANNO 2023/ Le foto a tema più belle in vista di Capodanno

Ricette e ingredienti piatti tipici di San Silvestro: insalata di rinforzo e…

Quali sono altre ricette per i piatti della tradizione di San Silvestro? A Capodanno, in alcune zone di Italia si cucinano menù a base di pesce. In questo caso, si spazia tra le ricette e gli ingredienti in base ai gusti di ciascuno. Sicuramente i più classici sono gli spaghetti o il risotto ai frutti di mare, così come gli gnocchi alla crema di scampi. Per i secondi, qualora si fosse optato proprio per il pesce, si può scegliere il baccalà, l’insalata di polpo o i gamberoni.

Se invece il menù per il cenone di San Silvestro è a base di carne, tra i classici troviamo i tortellini in brodo, l’arrosto o una teglia di salsicce e patate. Al sud e più precisamente in Campania, un grande classico è l’insalata di rinforzo, preparata con una serie di verdure come cavolfiore lessato, olive verdi, cetriolini, cipolline, peperoni dolci e sottaceti vari, insieme ad acciughe. Un altro piatto che al sud – sempre in Campania – non può mancare per il cenone di capodanno, è il capitone. Che sia fatto fritto, in umido o alla brace, il capitone (femmina dell’anguilla) è tipico della zona di Napoli. Per quanto riguarda i dolci, certamente non possono mancare a tavola pandori, panettoni e dolci secchi vari.

Chi è morto nel 2022: tutti i personaggi famosi/ Dalla Regina a Piero Angela

© RIPRODUZIONE RISERVATA