Richard James McDonald, “The Founder”/ L’idea geniale del McDonald’s Barbeque a Los Angeles

Chi è Richard James McDonald protagonista della storia del film “The Founder”?

Richard James McDonald: dal sogno di girare film alla geniale idea del ristorante McDonald’s Barbeque a San Bernardino. I fratelli McDonald nascono nei primi anni del 1900 in una famiglia di immigrati irlandesi del New Hampshire. Il papà Patrick lavora in una fabbrica di scarpe: la G.P. Crafts che conta su 20mila dipendenti. Improvvisamente l’uomo viene licenziato e si ritrova a doversi occupare della famiglia senza un lavoro e senza una pensione. E’ un momento davvero difficile per tutta la famiglia così Richard e Maurice decidono di abbandonare l’idea di studiare per lanciarsi nel mondo del lavoro.

THE FOUNDER, RAI 1/ La storia vera della scalata al successo di Ray Krock

Dopo aver preso il diploma, i due fratelli partono per la California in cerca di fortuna. I primi anni non sono idillici: i due fratelli incontrano parecchie difficoltà. Arrivati a Los Angeles il loro sogno è quello di lavorare nel mondo del cinema come registi e produttori di film, ma riescono solo ad avere qualche piccolo lavoretto presso gli studi della Colombia.

Richard James McDonald, l’idea geniale che cambia il mondo della ristorazione

Hollywood è un mondo patinato e magico, ma inaccessibile per i due fratelli Richard James McDonald e Maurice James McDonald che decidono di mettere da parte più soldi possibili per aprire un cinema. La vita però li costringe a fare i conti con la realtà: il cinema resta un sogno per entrambi che decidono di provarci con la ristorazione. Senza allontanarsi troppo dalla California, i due fratelli aprono a San Bernardino il ristorante McDonald’s Barbeque.

Si tratta di un drive-in dove le automobili ordinano il cibo che viene consegnato da alcune ragazze sui pattini a rotelle. Il menù del McDonald’s Barbeque presenta 25 portate, ma la più richiesta è quella dell’hamburger. E’ un successo tale che i fratelli decidono di cambiare del tutto l’idea del loro ristorante. Prima lo chiudono e poi lo riaprono nel 1948 con un nuovo concept: è un ristorante fast-food di soli hamburger. Niente più ragazze sui pattini, i clienti devono entrare in negozio ed ordinare il loro panino. Una novità importante che segna l’inizio di una nuova era nel mondo della ristorazione e del fast-food.

