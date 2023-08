Richiamo alimentare per muesli, crema agli arachidi e hummus senza aglio/ Marche e lotti

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo alimentare di diversi prodotti in data martedì 8 agosto. Tra questi, come riportato sul sito dell’ente governativo, ci sono alcune confezioni di hummus senza aglio prodotto e commercializzato da Le Cotte che non può essere consumata da soggetti con allergie alimentari per mancanza di indicazione degli allergeni nell’etichetta. I lotti in questione sono 212e, 214e, 216e e 219e.

Un’altra serie di richiami alimentari invece riguarda una crema di arachidi prodotta da Briko nello stabilimento di Torino. L’azienda ha segnalato che all’interno del vasetto potrebbero essere presenti corpi estranei di origine metallica e per questo motivo è vietata la consumazione. Le persone che lo hanno acquistato prima del ritiro devono restituirlo al punto di acquisto. I lotti di produzione coinvolti sono numerosi, così come i supermercati in cui il prodotto è stato commercializzato: Despar, Fiorentini, Ok Brio, Apulia Distribuzione. Il consiglio è quello di visitare i canali ufficiali del Ministero per controllare i lotti coinvolti.

Richiamo alimentare per muesli, crema agli arachidi e hummus senza aglio: i dettagli

Dopo l’hummus senza aglio e la crema di arachidi, un altro richiamo alimentare corposo ha riguardato i muesli, ovvero la miscela di cereali e frutta secca, prodotti da diversi marchi: Activity, Viander, Ve’Ge, Mondo Natura, U!, Vale, Ristoris, Pam, Migross, Metro chef, Despar, Decò, Noi Voi e Bennet. Tutti sono stati prodotti dal produttore Lameri presso lo stabilimento di San Bassano, in provincia di Cremona. I lotti delle confezione, di diversi gusti, sono numerosi e possono essere verificati attraverso la documentazione del Ministero della Salute.

Il motivo del richiamo è da ricondurre alla possibile presenza di corpi estranei, in particolare di piccoli sassi, nelle confezioni. È per questo motivo che si raccomanda alle persone che avessero acquistato il prodotto di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita.











