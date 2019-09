Ricky Martin di nuovo papà/ “Io e mio marito Jwan Yosef aspettiamo il quarto figlio”

Ricky Martin di nuovo papà: il cantante portoricano e il marito Jwan Josef «in dolce attesa» del quarto figlio. L’annuncio è stato dato dal re del pop latino: dopo i gemelli Valentino e Matteo, e la piccola Lucia – tutti e tre grazie alla maternità surrogata – in arrivo un altro bebè. Intervenuto nel corso della ventitreesima cena nazionale per la campagna sui diritti umani a Washington, il 47enne ha spiegato: «Devo annunciare che siamo incinti, siamo in dolce attesa: adoro le famiglie numerose». Parole che hanno mandato in estasi i seguaci dell’artista nato a San Juan, che però non ha voluto dichiarare il sesso del nascituro. Protagonista nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Ricky Martin è stato insignito del National Visibility Award per la sua difesa dei diritti LGBTQ e le sue opere benefiche.

RICKY MARTIN ASPETTA IL QUARTO FIGLIO: “JWAN, TI AMO”

Amici, colleghi e fan dell’artista stanno inonando i social network con messaggi di felicitazioni per il lieto evento, con Ricky Martin che ha dedicato parole d’amore alla sua famiglia nel corso del suo intervento all’evento di Washington: «La mia famiglia è qui: Jwan, marito mio, ti amo. Ci sono anche i miei bellissimi gemelli, Valentino e Matteo: vi amo con tutto il cuore, siete la mia forza. Mi ispirate ogni giorno, mi motivate a fare ciò che sto facendo. Ragazzi, siete fantastici». Assente, invece, l’altra figlia: Lucia, che oggi ha 8 mesi, è rimasta a casa con la nonna e Ricky ha voluto ribadire come sei lei sia «la luce della mia vita». Ora la coppia è in attesa del quarto figlio, una famiglia che si allarga nel nome dell’amore.

