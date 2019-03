Jwan Yosef, marito di Ricky Martin/ “Quando l’ho visto ho perso il fiato”

Quello tra Ricky Martin e suo marito Jwan Yosef è stato un colpo di fulmine: quando i due si sono incontrati per la prima volta, si legge su People.com, è stato amore a prima vista. A confermarlo è stato proprio il divo portoricano, che un una intervista concessa ad Attitude ha ammesso che il suo primo pensiero di fronte a Jwan è stato: “Sposerò questo tipo”. Secondo il cantante, colui che da lì a qualche tempo sarebbe diventato il suo sposo avrebbe desiderato la stessa cosa, ma “ovviamente me l’ha detto solo più tardi, devi tenerlo per te in un primo momento”. Ma chi è l’uomo che ha fatto battere il cuore a uno dei divi più amati e più sexy dello star system? Classe 1984, Jwan Yosef è un artista siriano nato in Svezia e specializzato in arti plastiche. Nato a Ras al-Ayn da padre musulmano di origine curda siriana e madre cristiana armena, si è trasferito in Svezia quando la sua famiglia ha deciso di lasciare la Siria. A Stoccolma ha intrapreso gli studi di pittura alla Pernby School of Painting, per poi passare alla alla Konstfack University College of Arts, Crafts and Design di Stoccolma.

Jwan Yosef marito di Ricky Martin: sei mesi di messaggi sui social

Ricky Martin e suo marito Jwan Yosef oggi sono genitori di due gemelli di 9 anni, Matteo e Valentino – che il divo del pop latino ha avuto tramite maternità surrogata – e della piccola Lucía, nata lo scorso gennaio a distanza di un anno dal loro matrimonio. I due, infatti, si sono sposati nel 2018 dopo due anni di relazione, anche se prima di incontrarsi, si legge su Attitude, si sarebbero scambiati, per oltre sei mesi, dei messaggi sui social. Fra loro, però, ci sarebbe stato soltanto uno scambio di opinioni, così come lo stesso Ricky Martin ha confermato alla rivista britannica: “Stavamo solo inviando messaggi, parlando della vita e delle questioni esistenziali”, ha ammesso il divo del pop, “Non c’era niente di sexy, niente di sessuale. Non mi ha mandato foto sexy e viceversa, ma quando l’ho visto ho comunque perso il fiato”.

Ricky Martin, il coming out nel 2010

Da quando nel 2016 ha incontrato colui che pochi anni dopo sarebbe diventato suo marito, l’artista siriano Jwan Yosef, Ricky Martin ha riscoperto la gioia di amare alla luce del sole. Prima di lui, però, sua vita sentimentale non è stata delle più semplici e questo a causa, soprattutto, della sua celata identità sessuale. Fare coming out, ha confermato il divo del pop latino ad Attitude, è stato infatti un processo “estremamente doloroso”, dal momento che per tanto tempo ha cercato di nascondere ciò che stava accanendo nella parte più profonda della sua vita. “Ero un omosessuale gay che stava nascondendo i suoi partner”, ha confermato Ricky Martin, che solo grazie all’amore di Jwan Yosef ha potuto rivivere tutto ciò che nel corso degli anni, a causa della volontà di nascondersi, si era perso.



