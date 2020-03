Ricky Tognazzi e Simona Izzo/ “Noi non andiamo mai a letto ‘litigati’ perché….”

Ricky Tognazzi & Simona Izzo show in quel de “La Vita in Diretta” di oggi: una delle coppie storiche del cinema e del mondo dello spettacolo italiano è stato oggi nel salotto di Lorella Cuccarini e Alberto Matano per parlare non solo della messa in onda dell’episodio finale de “La Vita Promessa 2”, fiction diretta proprio dall’attore e regista milanese e che vede Luisa Ranieri nel ruolo della protagonista Carmela, ma soprattutto per raccontare se stessi e il loro amore. E complice la vulcanica verve della Izzo, arrivata a far compagnia al marito negli studi del talk show di Rai 1, l’intervista della Cuccarini è diventata un succedersi di gag con i due mattatori che hanno scherzato sul loro rapporto di coppia e anche su alcuni dettagli intimi. Una coppia indivisibile quella formata da Tognazzi e della Izzo con quest’ultima che, citando una celebre frase, ha ammesso che loro non vanno “mai a letto litigati” lasciando intende che fanno sempre prima la pace. Dal momento che hanno contribuito a scrivere assieme la sceneggiatura della fiction “La vita promessa”, la Cuccarini allora ha chiesto come fanno a lavorare in coppia: “Ricky mi sorveglia come quando si fa il soffritto” ha scherzato Simona.

RICKY TOGNAZZI E SIMONA IZZO A “LA VITA IN DIRETTA”

“Ma sei mai stata gelosa di Luisa Ranieri?” ha punzecchiato allora la conduttrice, rivolgendosi a Simona Izzo: “Lei ha come compagno Luca Zingaretti, che le frega di questo!” è sbottata ridendo l’attrice riferendosi al marito, ironizzando sul fatto che la Ranieri ha già un bell’uomo al suo fianco e quindi non era necessario avere delle mire su Ricky. “A me però fanno paura le bruttine, mica quelle belle” ha poi proseguito la Izzo spiegando che a suo dire le bruttine sono quelle che si impegnano di più proprio per cercare di mettersi in mostra, a differenza delle donne affascinanti. Infine la Cuccarini ha sottoposto i due piccioncini ad alcuni giochi di memoria per vedere quanto ricordano dei momenti topici della loro relazione che dura oramai da più di 30 anni. Dopo aver chiesto di scrivere su una lavagnetta, senza spiarsi a vicenda, la data del loro matrimonio (con Tognazzi che se l’è cavata vergando solo “sabato”), hanno rievocato pure il set che è stato galeotto per il loro amore e si è scoperto che il primo bacio se lo sono dati in quello che è stato una sorta di provino…

