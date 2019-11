Simona Izzo/ Da Antonello Venditti a Ricky Tognazzi alla polemica delle pensioni vip (Live Non è la D’Urso)

Simona Izzo ospite a “Live – Non è la D’Urso” nel momento “uno contro tutti” in compagnia del marito Ricky Tognazzi. L’attrice e regista tornerà sicuramente a parlare dell’argomento “pensione” che tanto ha fatto discutere nel corso delle ultime settimane. “Io ho mille euro al mese di pensione, se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200 e non farei nulla” queste le parole pronunciate dalla Izzo a Vieni da Me da Caterina Balivo. Durante l’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”, dove si è parlato proprio di pensioni e vip, la regista ha precisato: “io non prendo 1.000 euro al mese, ma ne prendo di più, e ne prendo di più perché ho fatto una causa all’INPS. Quindi mi hanno rivalutato la pensione. Lavoro da quando avevo 6 anni. Ho versato tantissimo, sono al 50% con lo Stato. Per fortuna io continuo a lavorare, produrre e pagare tasse e quindi non mi lamento della mia pensione. Ma certo è che, se fosse solo questo, non potrei fare nulla perchè una seduta di osteopatia, alla quale purtroppo devo sottopormi, costa tanto”,

Daniele Interrante contro Simona Izzo

Le parole di Simona Izzo hanno fatto letteralmente infuriare Daniele Interrante che, ospite a Live – Non è la D’Urso, ha replicato così: “Simona, pensa che lamentarsi della pensione. In n questo momento storico che la pensione ve la paga la gente che lavora, è scandaloso. Tra le riforme delle pensioni, prima della riforma Dini (1995) le pensioni venivano corrisposte nel metodo retributivo, in base a quanto guadagnavi in un anno. Noi dal 2012 prendiamo solo ed esattamente ciò che versiamo nel metodo contributivo. La nostra generazione è consapevole che la pensione non l’avrà mai. Quindi lamentarsi della pensione, soprattutto se a farlo sono personaggi popolari, è una vergogna”. Anche Maurizio Costanzo, dalle pagine del settimanale Nuovo, ha voluto dire la sua sulle dichiarazioni della Izzo: “a volte si fanno polemiche inutili e la responsabilità è pure di chi dice certe cose. Fossi stato in Simona Izzo, conoscendo le dinamiche della tv, non avrei parlato della pensione”.

Simona Izzo marito: prima Antonello Venditti e poi Ricky Tognazzi

Simona Izzo ha avuto due grandi amori nella sua vita. Il primo è stato Antonello Venditti con cui è stata sposato dal 1975 al 1978; un matrimonio da cui è nato anche un figlio di nome Francesco. “Le storie non finiscono mai bene, se no non finirebbero, no? Io poi non perdono e quindi non ho perdonato” ha dichiarato l’attrice che, parlando del motivo che l’ha spinta a divorziare dal cantautore romano ha detto: “ci siamo lasciati per un tradimento. Era un grande artista e molto tormentato”. Poi nella sua vita è arrivato un nuovo grande amore: Ricky Tognazzi con cui è felicemente sposata da 24 anni. “Mi innamoro del talento degli uomini. E poi li forgio pure un po’, perché io mi sono occupata molto degli uomini della mia vita” ha detto l’istrionica artista.



