Ricky Tognazzi e Simona Izzo/ Un amore casalingo: “è un perfetto uomo di casa”

Ricky Tognazzi e Simona Izzo si amano da oltre trent’anni. La coppia basa il proprio rapporto sull’amore che, ogni giorno, cresce sempre di più, ma anche sull’ironia come ha dimostrato durante la quarantena condividendo sui social foto e video delle loro giornate a casa. Trascorrere le giornate con Ricky Tognazzi con cui condivide anche il lavoro, ha permesso a Simona Izzo di scoprire le grandi qualità casalinghe del marito. Tognazzi, infatti, come ha raccontato la stessa Simona, è un perfetto uomo di casa. “Sa aggiustare la lavatrice e far funzionare bene il forno. Mi ha insegnato a fare il pane in casa e le marmellate con la frutta dei nostri alberi”, ha raccontato la Izzo ai microfoni del settimanale F. “Vivo da 34 anni giorno e notte con lui. Soffriamo se ci separano, anche se ci è mancata molto la nostra famiglia, e la troupe con cui lavoriamo. Però insieme ci bastiamo, la nostra storia è molto sfaccettata e compiuta!”, ha aggiunto Simona.

RICKY TOGNAZZI E SIMONA IZZO: IL SEGRETO DEL LORO AMORE

Innamorati e complici come il primo giorno, Ricky Tognazzi e Simona Izzo si divertono anche molto insieme, ma qual è il segreto del loro rapporto? “Non andare mai a letto litigati”, ha assicurato la Izzo ai microfoni de La vita in diretta. Il segreto, dunque, per un’unione felice è cercare di fare pace, dopo una discussione, prima di andare a letto. Il grande amore di Simona Izzo, dunque, è sicuramente Ricky Tognazzi di cui è anche molto gelosa. In un’intervista a Vieni da me, la Izzo raccontò proprio un retroscena svelando il tentativo di un’attrice di uscire con il marito. “Una volta però ho veramente dubitato. Era un’attrice, non ti dirò mai il suo nome. Molto bella, scura. Un regista quando sceglie un’attrice giustamente sceglie un’attrice che gli piace, no? […] Poi purtroppo ci sono attrici che vogliono essere proprio scelte. […] Lei lo ha invitato a cena e ci sono andata io. Ti piace?”, raccontò.



