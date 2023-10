RICKY TOGNAZZI E TOVE VILLFOR, BALLANDO CON LE STELLE/ Gesto d’amore in diretta per Simona Izzo ma è polemica

Per la seconda puntata di Ballando con le stelle 2023 Ricky Tognazzi torna in pista pronto a mostrare alla giuria tutti i suoi miglioramenti. Non manca un filmato in cui Tognazzi e Simona Izzo sono protagonisti di una gag, e per lei arriva anche un dono in studio per il suo onomastico.

Ricky Tognazzi e Tove Villfor si esibiscono, poi la parola passa alla giuria. Zazzaroni: “Stai migliorando fisicamente ma non mi è piaciuto tanto, perché doveva essere molto più dinamico.”. Canino: “Non mi ha fatto impazzire”. Lucarelli: “Tu balli anche bene ma devi stare attento a non farti oscurare da tua moglie!”. Mariotto: “Guarda che balli, allora perché ti butti giù?” Smith: “È andato molto meglio, molto più a tempo ma hai sbagliato qualcosa alla fine”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

RICKY TOGNAZZI E TOVE VILLFOR, COPPIA BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Scintille con Selvaggia, ma poi...

Ricky Tognazzi e Tove Villfor convincono a Ballando con le Stelle 2023 ma devono osare di più…

Ricky Tognazzi e Tove Villfor cercano conferme nella seconda puntata di Ballando con le Stelle 2023, possibilmente un piccolo upgrade in classifica rispetto alla prima esibizione che li ha piazzati una fascia onorevole. Il debutto non è stato affatto malvagio, dunque, anche se l’attore ha indispettito la giuria per il suo atteggiamento. Nello specifico Selvaggia Lucarelli non ha gradito il suo modus operandi e gli ha suggerito di stare meno sulla difensiva. Il marito di Simona Izzo, in coppia con Tove Villfort, ha proposto un gradevolissimo foxtrot in coppia con Tove Villfor e la loro affinità non è passata inosservata.

Simona Izzo, moglie di Ricky Tognazzi/ Dettagli piccanti sulla vita privata: "Quando eravamo ragazzi..."

Si può migliorare, certo, ma Ricky Tognazzi e Tove devono osare di più, Simona Izzo permettendo. La dolce metà dell’attore, infatti, lo ha simpaticamente bacchettato per la vicinanza alla Villfor, anche se lui ha poi garantito che “mia moglie non sta scherzando, è seria!”. Una scenata di gelosia di Simona Izzo o uno sketch non è dato sapere. Quel che è certo è che Tognazzi ha tutte le carte in regole per fare una buona gara.

Gli sketch tra Simona Izzo e il marito Ricky Tognazzi divertono il web, ma…

Sui social, dove l’esibizione in sé non ha sfondato più di tanto, si parla molto del “siparietto” tra marito e moglie. Ci si domanda dove arriverà la gelosia di Simona Izzo nella puntata di questa sera, quando Ricky e la sua coach Tove proveranno ad alzare il livello.

Ballando con le stelle 2023, anche Ricky Tognazzi nel cast / Lo spoiler sul nuovo debutto TV

“Si sono dati un bacetto o sbaglio? Non era previsto! Tove, sto scherzando, sei Barbie ma lui non è Ken. Comunque Ricky non siamo sposati da trent’anni, ma da trentotto!”, la frustata che la regista ha inflitto alla sua dolce metà nella scorsa puntata. Oggi è tutta un’altra storia, ma le incognite non mancano per la coppia formata da Ricky Tognazzi e Tove Villfor. La giuria, e la moglie Simona Izzo, li attende al varco.











