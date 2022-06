Ricky Tognazzi: “Mio padre Ugo c’era quando contava”/ “Era molto sensibile”

Ricky Tognazzi è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Dedicato”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Autieri e Gigi Marzullo e andata in onda nel pomeriggio di sabato 4 giugno 2022. L’attore, presente nello studio televisivo insieme alla moglie Simona Izzo, ha raccontato la figura di suo padre, Ugo Tognazzi, sul quale ha appena realizzato un documentario disponibile su Rai Play: “Mio papà brillava per la sua assenza – ha esordito l’attore –. Non c’era quasi mai, era dappertutto: aveva sempre film e altre cose da fare, però quando c’era, c’era. E c’era sempre nei momenti in cui importava che ci fosse”.

Ricky Tognazzi/ "La sua bellezza particolare è stata la forza di Monica Vitti"

Ricky Tognazzi ha anche tenuto a precisare che Ugo Tognazzi “era veramente una persona molto sensibile, nonostante le apparenze e la sua fama di tombeur des femmes. Era molto sentimentale e malinconico. Lui ci ha introdotto in questo modo di vivere”, anche se ha sempre cercato di tenere i suoi eredi distanti dal mondo della recitazione…

Ricky e Maria Sole Tognazzi/ "Nostro padre Ugo, un uomo generoso e divertentissimo"

RICKY TOGNAZZI: “MIO PADRE UGO NON VOLEVA CHE NOI FIGLI FACESSIMO GLI ATTORI, PERCHÉ…”

Nel prosieguo di “Dedicato”, Ricky Tognazzi ha rivelato che vide per la prima volta Napoli proprio insieme a suo papà Ugo e “non capivo tanto bene la città. Lui mi diceva che era meravigliosa, mi portava in giro a scoprirla. Poi, piano piano, ho compreso la bellezza di Napoli: è veramente un luogo speciale”. Tuttavia, Ugo Tognazzi mise in guardia i suoi figli dal fare l’attore, perché “uno su mille ce la fa e poi si tratta comunque di un professionista che mette in gioco se stesso. I ‘no’ sono tanti in questo mestiere e sono ‘no’ che vengono detti a te per la tua faccia”.

Sarah, figlia Ricky Tognazzi/ Produttrice e regista a Londra: cosa fa nella vita

Ricky Tognazzi è in buoni rapporti con il fratello Gianmarco e la sorella Maria Sole Tognazzi: “Siamo tenuti insieme dal padre comune, ma anche dalla testa e dal cuore di Franca Bettoja, che è riuscita a farci stare uniti e non si è fatta sopraffare dalla gelosia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA