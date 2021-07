Ricomincio da ieri/ Su Canale 5 il film di Ron Oliver (oggi, 14 luglio 2021)

Ricomincio da ieri va in onda oggi, 14 luglio, su Canale 5 a partire dalle ore 16:45. Risalente al 2015, la pellicola è stata allora diretta dal regista, anch’egli di origine canadese, Ron Oliver. Diverse sono state le sue esperienze, sia per quel che riguarda il cinema sia per ciò che invece concerne la televisione. Alcuni dei film menzionabili sono Un Fidanzato da Manuale e Beethoven – Alla Ricerca del Tesoro. A proposito degli attori, tre risultano essere i protagonisti principali di una commedia che in lingua originale venne intitolata I Do, I do, I Do. La prima è Autumn Reeser, giovane interprete statunitense la cui famiglia ha sempre operato all’interno del mondo del cinema.

Una delle sue interpretazioni più celebri è quella avente ad oggetto la nota serie televisiva The O.C. Una sua tutt’altro che fugace apparizione è annotabile all’interno di un’altra fortunata serie americana, Undressed. Seconda presenza di spicco è quella di Antonio Cupo, attore canadese dalle origini palesemente italiane. La sua carriera cinematografica, iniziata nell’ormai temporalmente lontano 2001, vede i propri picchi nelle interpretazioni tenute in American Mary ed Anita B. Terzo ed ultimo protagonista degno d’una citazione è Shawn Roberts, giunto dinanzi alle luci della ribalta per aver partecipato a diverse pellicole strizzanti l’occhio al genere horror.

Ricomincio da ieri, la trama del film

La pellicola Ricomincio da ieri in oggetto narra le vicende di un brillante architetto di nome Jaclyn Palmer. Ormai da qualche anno, la donna ha intrapreso una relazione sentimentale con un uomo che fa della scrittura una vera e propria ragione di vita. La vita di quest’ultimo è contrassegnata dalla convivenza fra la passione per la scrittura ed una professione, quella di medico, brillantemente svolta. Dal punto di vista caratteriale, Peter rappresenta tutto ciò che una donna potrebbe desiderare.

Giovane, bello, fedele. Un giorno, egli propone a Jaclyn di sposarla. La donna accetta senza esitazione alcuna. Si tratta tuttavia di un si provocato non da un vero e proprio sentimento, ma dal senso di sicurezza trasmessole da una relazione divenuta più che stabile. Avrebbe dovuto trattarsi di una cerimonia tanto elegante quanto romantica. Agli effetti pratici, tuttavia, essa di tramuterà in un qualcosa di realmente disastroso. Ad inficiare negativamente sulla sua buona riuscita non è soltanto l’invadenza della madre di lui, ma anche e soprattutto il repentino avvento del fratello. Imbattutasi in quest’ultimo, la futura sposa inizia ad avere un singolare desiderio: quello di fare un passo a ritroso nel tempo. Essa, come in uno scherzo del Fato, verrà prontamente accontentata. Jaclyn verrà infatti costretta a vivere ripetutamente lo stesso giorno. Questo le insegnerà ad agire col cuore.

