Ricomincio da me/ Video, su Canale 5 il film con Jennifer Lopez

Ricomincio da me, un film con Jennifer Lopez protagonista

Ricomincio da me va in onda su Canale 5 a partire dalle 21.20 di oggi, martedì 18 maggio. Protagonista è una straordinaria Jennifer Lopez pronta a prendersi la scena della prima serata. La regia è affidata a Peter Segal. Nel cast insieme a Jennifer Lopez trovano spazio anche Vanessa Hudgens e Leah Remini. Negli Stati Uniti d’America il film è uscito nelle sale il 21 dicembre del 2018 grazie a STX Films. In Italia invece è stato distribuito da Lucky Red dal 24 gennaio del 2019. Sicuramente nel cast tecnico spicca il nome di Justin Zackham che ha collaborato alla sceneggiatura insieme a Elaine Goldsmith Thomas. Zacham ha scritto, diretto e prodotto un buon film come Big Wedding nel 2013. Inoltre ha scritto 13 episodi della serie tv Fuori dal ring.

Ricomincio da me, la trama del film

Ricomincio da me narra la storia di Maya Vargas, una quarantenne che lavora come in una piccola catena di supermercati della sua città. La vita non è stata generosa con Maya, che per una serie di sfortunata vicende ha dovuto abbandonare i suoi studi per iniziare a lavorare e mantenere una figlia avuta quando aveva diciassette anni e che ha dato in adozione per far sì che la piccola potesse avere un futuro migliore. I rimpianti per non aver conseguito un titolo di studio si intensificano quando Maya si vede negata una promozione sul posto di lavoro a causa delle sue poche qualifiche scolastiche.

La donna viene aiutata dalla sua amica Joan, che grazie alle competenze informatiche del figlio crea per Maya un curriculum modificato, pieno di titoli conseguiti ed esperienze mai vissute per facilitarle l’assunzione presso la Franklin & Clarke (F&C), una prestigiosa azienda di cosmetici.

All’inizio Maya è scettica per questo sotterfugio utilizzato, ma alla fine si convince che questa è la grande occasione della sua vita. Una volta entrata in azienda, Maya inizierà a scontrarsi con tutta una serie di personaggi che si pareranno sul suo percorso. Tra questi Zoe, la figlia del fondatore dell’azienda di cosmetici, che farà di tutto per metterle i bastoni tra le ruote. I rapporti tesi tra Zoe e la protagonista nascondono però un segreto che verrà svelato solamente verso la fine del film, lasciando tutti di stucco.

Video, il trailer del film “Ricomincio da me”





