Riforma giustizia, lodo ‘Cartabia’: “no stop processi mafia”/ M5s taglia emendamenti

Dopo lo scontro a distanza degli scorsi giorni ancora sull’asse M5s-Draghi-Cartabia, la riforma della giustizia si avvicina a grandi passi all’esordio in Parlamento (30 luglio prossimo, Camera dei Deputati) e lo fa con un pseudo accordo sorto nelle ultime ore: Palazzo Chigi e Palazzo Arenula hanno fatto sapere ai vertici del Movimento 5Stelle che vi sarà una «garanzia rafforzata per i reati di mafia, lasciandoli fuori dalla gabbia dell’improcedibilità». Questo è quanto riporta l’Adnkronos e su questo Conte e Di Maio attendono l’invio del testo nei prossimi giorni per verificare l’effettiva novità nell’impianto della riforma “emendato” da Cartabia nel penultimo Consiglio dei Ministri.

DIETRO LE QUINTE/ Patto Mattarella-Draghi contro le manovre d'attacco di M5s-Pd

«Accolgo positivamente la notizia Dell’apertura della ministra della giustizia, Marta Cartabia, in merito alla questione dell’improcedibilità per i reati di mafia e di terrorismo. Sin dal principio, noi del movimento 5 stelle abbiamo segnalato l’esistenza di problemi tecnici legati alla riforma, soprattutto in tema di sicurezza nazionale, un tema quest’ultimo su cui sono arrivati numerosi rilievi da parte di esperti e addetti ai lavori», è il commento del capogruppo M5s in Commissione Giustizia alla Camera, Eugenio Satta. In realtà già in conferenza stampa la scorsa settimana la Ministra Cartabia aveva ribadito l’evidente impossibilità di “stoppare” processi per reati gravi come mafia e terrorismo, eppure ancora una certa diffidenza correva tra i leader 5Stelle, tanto che la Ministra Dadone era arrivata venerdì a minacciare potenziali dimissioni qualora non fosse modificata la riforma Cartabia.

“Conte: ‘o si cambia o via fiducia’”/ Casalino smentisce ‘Il Fatto’: titolo fake news

RIFORMA GIUSTIZIA, RESTA DISTANZA SU ABUSO D’UFFICIO

«Sulla riforma della giustizia sostengo il lavoro che sta portando avanti Conte e sono certo che troverà una soluzione all’altezza delle nostre aspirazioni», spiega il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una nota, «Bisogna intervenire per evitare il rischio che i responsabili di reati gravi come quelli di mafia rimangano impuniti. Allo stesso tempo serve unità interna perché scontri interni indeboliscono il M5s. Dunque lavoriamo insieme» (una risposta non tanto indiretta a chi come Dadone e Conte “minacciava” di far saltare il banco negli scorsi giorni). Il presidente della Commissione Mario Perantoni (M5S) ha “tagliato” gli emendamenti: da 1.631 si è scesi a 400, visto che i singoli gruppi hanno indicato quelli prioritari rispetto a tutti gli altri.

DALLA CINA/ Lao Xi: Conte contro Draghi, come funziona la “mina” del semestre bianco

Se l’accordo su prescrizione-improcedibilità sembra avvicinarsi, diversa è la situazione sull’altro fronte di scontro, ovvero l’abuso di ufficio. Qui sono i tre emendamenti del forzista Pierantonio Zanettin (che ne chiede l’abolizione, ndr) a tenere sulla graticola il Governo: il presidente Pierantoni li ha dichiarati inammissibili, ma il deputato ha ricorso contro la bocciatura degli emendamenti al presidente della Camera Roberto Fico, con una richiesta scritta di riammissione. I tempi stringono anche perché mancano solo 3 giorni per l’arrivo in Aula e l’accordo totale in Commissione è tutt’altro che scontato: non solo, il provvedimento deve essere blindato per mercoledì 28 per dar modo alle altre commissioni di dare il parere di congruità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA