RIFORMA PENSIONI/ 10 proposte per i giovani e la previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, 10 PROPOSTE DI PLUS24

Plus24, inserto del Sole 24 Ore, ha presentato 10 proposte su misure utili a convincere i giovani a iscriversi alla previdenza complementare. La prima è quella di consentire ai genitori di dedurre dall’imponibile tutto quel che versano nel fondo pensione dei figli fino a 18 anni. La seconda e la terza constano di un versamento che lo Stato si impegnerebbe a effettuare nei fondi pensioni di giovani autonomi o professionisti o lavoratori dipendenti che portino il Tfr alla previdenza complementare. La quarta si realizzerebbe con il raddoppio del contributo datoriale al fondo nei primi anni di lavoro. La quinta prevede lo storno della commissione di gestione per i giovani. La sesta passa da un credito di imposta pari al contributo versato al fondo pensione per gli under 35.

RIFORMA PENSIONI/ Meloni: prioritario far ripartire le nascite

IL FUTURO PREVIDENZIALE DEI GIOVANI

La settima proposta passa da benefici fiscali per i giovani che scelgono linee di investimento legate alla sostenibilità. L’ottava consiste nell’innalzare l’ammontare della deducibilità fiscale ad almeno 10.000 euro. La nona proposta è rappresentata dallo stop all’applicazione di un’aliquota del 20% (12,5% sui titoli di stato) sul risultato netto maturato dai fondi. Infine, si chiede di abbinare garanzie collettive caso morte, invalidità e Ltc all’adesione alla previdenza complementare. Come si vede queste dieci proposte vanno ben oltre quelle finora ipotizzate nel dibattito sulla riforma pensioni e sembrano guardare al futuro dei giovani a tutto tondo se pensiamo all’ultima proposta che guarda anche alle tematiche più ampie del welfare.

