RIFORMA PENSIONI 2022/ Salvini e Durigon spiegano le idee della Lega (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SALVINI E DURIGON

Matteo Salvini, in una lettera aperta, ha spiegato la parola-chiave della campagna elettorale della Lega: Credo. “Non c’è futuro senza credo. Credere è il motore di tutto. Della vita, del lavoro, dello sport, dello studio, perfino dell’amore. Da oggi parte la corsa verso il 25 settembre”, ha annunciato sui social l’ex ministro dell’Interno, che ha così motivato la scelta di far proiettare sulla sede dell’Inps la parola “Credo”: “Perché credo in pensioni dignitose, nella cancellazione della legge Fornero, in Quota 41, nel ricambio generazionale per offrire ai giovani un primo impiego decoroso”. Concetti ribaditi da Claudio Durigon, deputato del Carroccio, in una nota riportata dall’Agenzia stampa Italia.

LA FLAT TAX ANCHE PER I PENSIONATI

“La Lega ha iniziato la propria campagna elettorale illuminando la sede dell’Inps perché crede che gli italiani meritino pensioni dignitose, con l’abolizione della legge Fornero e l’introduzione di Quota 41. Questo perché crede nei giovani e nel loro futuro: è necessario offrire loro un impiego dignitoso tramite il ricambio generazionale”, spiega l’ex sottosegretario all’Economia. Secondo Libero, Salvini “sui social rilancia il progetto per un cambiamento radicale anche degli assegni delle pensioni: ‘Abbiamo approvato la #flattax al 15% per 2 milioni di partite iva: ora la faremo anche per dipendenti e pensionati. Io ci #credo’. Insomma la flat tax quasi certamente andrebbe a dare un’iniezione di liquidità alle tasche dei pensionati che devono fare i conti sempre di più con il caro vita e con la perdita del potere di acquisto.

