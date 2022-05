RIFORMA PENSIONI 2022/ Il meccanismo da introdurre nel contributivo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

In tema di riforma delle pensioni, Domenico Proietti evidenzia che “per i futuri pensionati è centrale il tema di inserire nel nostro sistema un meccanismo che offra pensioni dignitose a tutti coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996.

Un meccanismo che integri la pensione nel sistema contributivo e che valorizzi i periodi di formazione, i periodi di disoccupazione non coperti da altri strumenti e che parallelamente tenga conto di altri periodi meritevoli di tutela anche se non concomitanti con un lavoro, come la maternità il lavoro di cura familiare e la genitorialità. Importante, per tutti i lavoratori e le lavoratrici, ma ancora di più per i giovani, è la costruzione di un forte secondo pilastro previdenziale”.

I TRE PILASTRI PER GLI INTERVENTI SULLA RIFORMA PENSIONI

Il Segretario confederale della Uil, intervistato da pensionipertutti.it aggiunge riguardo alla riforma pensioni: “Flessibilità, adeguatezza ed equità. Questi devono essere i tre pilastri su cui costruire i prossimi interventi sulle pensioni. Flessibilità che per noi significa da una parte consentire alle lavoratrici ed ai lavoratori di poter scegliere quando andare in pensione, consentendo loro l’uscita con il doppio canale, intorno ai 62 anni di età o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica. Dall’altra si traduce in una misura che riconosca la differente usura, gravosità ed esposizione al rischio delle diverse mansioni con una pensione usuranti e gravosi stabile e pienamente efficiente. Adeguatezza ed equità che deve esserci per le pensioni in essere e per i futuri pensionati”.

