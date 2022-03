RIFORMA PENSIONI 2022/ La battaglia della Uil per gli assegni in essere

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TUMBARELLO

Eugenio Tumbarello, che come riporta siciliaogginotizie.it è diventato Segretario generale dell’Area Vasta Uil Pensionati Trapani, evidenzia che “i pensionati hanno pagato un prezzo altissimo durante la pandemia, sia in termini di vite perse sia in termini economici”.

Anche per questo, aggiunge il sindacalista, “la Uilp Trapani si farà parte attiva, come ha sempre fatto, nelle battaglie per tutelare i componenti di questa categoria. Tra i temi che ci stanno più a cuore, solo per fare alcuni esempi, ci sono le battaglie per la rivalutazione delle pensioni, sulle quali oggi più che mai si scarica il peso di un aumento reale delle tasse e delle bollette, quella per la separazione della previdenza dall’assistenza e per un accesso universale ai servizi per la non autosufficienza”.

RIFORMA PENSIONI/ Per Quota 102 vale anche l'assegno straordinario Inps

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI BOCCARDO

Sempre in casa Uil val la pena riportare le parole di Tecla Boccardo, che promuove la scelta del Governo di tassare gli “extraprofitti delle multinazionali”, ma evidenzia, come riporta molisenetwork.it, anche la necessità di dar vita a “uno shock che deve essere inflitto ai mercati e all’economia nazionale. E non parliamo soltanto di recupero di risorse, ma anche di investimenti da rilasciare nell’economia reale, ossia su salari e pensioni. Non possiamo fermare le discussioni avviate a livello nazionale su questi temi fondamentali”.

RIFORMA PENSIONI/ Più difficile il pensionamento con meno di 40 anni di contributi

Secondo la Segretaria generale della Uil Molise, “in questa fase difficilissima possiamo porre le basi per un futuro più equo che rimetta a centro lavoratrici e lavoratori, combatta il precariato e restituisca anche ai nostri pensionati la dignità che meritano dopo che hanno sostenuto, con quel poco che hanno, interi nuclei familiari”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

I NUMERI DEL LAVORO/ La verità su licenziamenti, incentivi e blocco dei licenziamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA